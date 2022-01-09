كأس أمم أفريقيا: التشكيل الرسمي لمنتخب الرأس الأخضر لمواجهة إثيوبيا

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أعلن بوبيستا المدير الفني لمنتخب الرأس الأخضر عن التشكيلة الرسمية لمواجهة إثيوبيا في كأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتقام اليوم مباريات المجموعة الأولى للكان الأفريقي وتضم كلا من، الكاميرون وبوركينا فاسو، إثيوبيا والرأس الأخضر.

وكانت المباراة الأولى بين منتخبي الكاميرون وبوركينا فاسو انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف.

وفيما يلي تشكيل الرأس الأخضر الرسمي للمباراة:

حراسة المرمى: ماركيو روسا

خط الدفاع: ستيفان فورتيس، روبرتو لوبيز، يانيكي تافاريس، حفري فورتيس

خط الوسط: نونو بورجاس، كيني روشا سانتوس، دايلان تافاريس

خط الهجوم: غاري مينديز، جوليو تافاريس، جاميرو جورجي

كأس أمم أفريقيا: التشكيل الرسمي لمنتخب إثيوبيا لمواجهة الرأس الأخضر

أعلن ويتو أباتي، المدير الفني لمنتخب أثيوبيا عن التشكيلة الرسمية لمباراة الرأس الأخضر في افتتاح كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وكانت المباراة الأولى في المجموعة انتهت بفوز الكاميرون على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف واحد.

وفيما يلي تشكيل إثيوبيا للمباراة:

حراسة المرمى: تكليماريام شانكو

خط الدفاع: سليمان حامد، أسشالو تاميني، ياريد بايه، رمضان يوسف

خط الوسط: مسعود محمد، أمانويل يوهانيس، سورافيل داجناشيو

خط الهجوم: أمانويل جيبريميكاييل، جيتانيه جيبيتو، أبو بكر ناصر

كأس أمم أفريقيا: أزمة في المغرب 15 حالة كورونا تثير الرعب بالمعسكر

أشارت عدة تقارير لوجود 15 حالة كورونا بمسكر منتخب المغرب، قبل لعب أول مبارياته بكأس أمم أفريقيا غداً غانا، في لقاء قوي.

ووفقاً لموقع البطولة المغربي أكد أنه أرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا داخل منتخب المغرب إلى 15 حالة، بين لاعبين وأفراد من الجهاز الفني والإداري.

وأصبحت بعثة المغرب في حالة ذعر بسبب تفشي الفيروس داخل المعسكر، خوفاً من زيادة الأعداد قبل اللقاء الهام غداً.

ويقع منتخب المغرب في المجموعة الثالثة مع كلاً من جزر القمر والجابون وغانا.

إصابة بدر بانون بكورونا

وكان بدر بانون قد تعرض للإصابة بـ فيروس كورونا، خلال الأيام الماضية، إلا أن الاتحاد المغربي أعلن تعافي لاعب الأهلي وسفره في طائرة خاصة إلى الكاميرون يوم الخميس الماضي.

كما شهدت الحصة التدريبية الأخيرة استعدادا لمباراة البلاكستارز، مشاركة منير الحدادي، الذي جاء تحليله سلبيا بعدما كانت النتيجة أمس السبت إيجابية من فيروس كورونا.