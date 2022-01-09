/671380/النائبة-صبورة-السيد-تنجح-فى-إنهاء-الموافقة-علي-إنشاء-إدارة-تعليمية-مستقله-لحدائق-إكتوبر

نجحت جهود النائبة صبورة السيد، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، فى الموافقة علي إنشاء إدارة تعليمية مستقله لحدائق إكتوبر وتم استلام مبني جديد لها بحدائق أكتوبر، وذلك لتخفيف العبئ علي إدارة إكتوبر التعليمية وحتي يتسني تقديم خدمات تعليمية وإدارية متميزه لأهالي أكتوبر.

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يأتى ذلك فى ضوء جهودتها المستمرة للإهتمام بملف التعليم لأبناء أكتوبر والواحات والجيزة، حيث تضع ملف التعليم دائما فى إهتماماتها ووتحرك على أرض الواقع بما يخدم المنظومة ككل وتطلعات وأهداف أولياء الأمور بما يصب في صالح الطلاب والعملية التعليمية.

النائبة صبورة السيد تنجح فى إنهاء الموافقة علي إنشاء إدارة تعليمية مستقله لحدائق إكتوبر

النائبة د. صبوره السيد عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، تقدمت بعظيم شكرها لأشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وسيد عبد العزيز مدير ادارة اكتوبر التعليمية، مؤكدة أن كل منهم لم يدخر أى جهد من أجل إنهاء هذا الأمر وتقديم الدعم الكامل بما يخدم منظومة التعليم .

النائبة د. صبورة السيد تقدمت أيضا بالشكر لأهالي أكتوبر وزايد والهرم والواحات، مؤكدة على أنها تعاهدهم ببذل المزيد من الجهد في سبيل تحقيق ماينشدونه نحو الحصول علي حقهم في تقديم خدمات أفضل.

د.صبورة السيد عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، كانت قد نجحت أيضا فى إنهاء أزمة المدارس القومية بمدينة 6إكتوبر فى محافظة الجيزة، وذلك بعد إنهائها الموافقات علي تخصيص مدرستين قوميتين تابعتين للمجالس القومية المتخصصة، أحدهما مبني جاهز ٥٢ فصلاً يتم العمل الآن علي مسابقة الزمن لتجهيزه ومحاولة أن يكون معداً لاستقبال الطلبة في التيرم الثاني أو بدءاً من العام الدراسي الجديد.

النائبة صبورة السيد تنجح فى إنهاء الموافقة علي إنشاء إدارة تعليمية مستقله لحدائق إكتوبر

جاء ذلك بعد لقاءات متعددة بعد العديد من الشكاوى بشأن الزحام بالمدرسة القومية الموجودة بمدينة 6إكتوبر حيث إلتقت بالدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والمهندس عاصم الجزار وزير الاسكان والتعمير، والمحافظ اللواء أحمد راشد ومحمد عبد الهادي رئيس المعاهد القومية المتخصصة والمهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة ٦ اكتوبر،والمهندس محمد مصطفي رئيس جهاز حدائق أكتوبر أكتوبر.

كما نجت أيضا النائبة صبورة السيد فى إنهاء إجراءات المدرسة الثانية حيث خصص لها ١٠٠٠٠ عشرة الاف متراً ستتكفل المجالس المتخصصة تكاليف إنشاءها التي تتولاه هيئة المجتمعات العمرانية طبقاً لشروط وإشراف هيئة الابنية التعليمية، فيما توجهت د. صبورة السيد بالشكر لكافة الأجهزة المعنية التى تعاونت من أجل تلبية هذه المطالب للأهالى بعد أن شهد المدرسة الحالية حالة كبيرة من الوحام والتكدس وأصبحت الحاجة الماسة إلى فصول أكبر وهو ما تحقق من خلال المدرستين الجدد.