وائل الإبراشي رحلة معاناة امتدت لما يقرب من سنة..تعرف على سبب وفاته

/671383/وائل-الإبراشي-رحلة-معاناة-امتدت-لما-يقرب-من-سنةتعرف-على-سبب-وفاته

رحل عن عالمنا منذ دقائق قليلة، الإعلامي الكبير وائل الإبراشي، بعد رحلة معاناة طويلة مع المرض امتدت لما يقرب من سنة أو أكثر، بدأت من إصابته بفيروس كورونا المستجد، حتى أصيب بتليف بالرئة، ورغم تعافيه إلا أنه فارق الحياة بعدما داهمه المرض الناتج من آثار كورونا.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير رحلة وائل الإبراشي مع فيروس كورونا المستجد

إصابة وائل الإبراشي بفيروس كورونا المستجد

أصيب الإبراشي بكورونا في ديسمبر الماضي لعام 2020 بعد حضورة حفل التكريمات الذي أقامه الفنان محمد صبحي بمناسبة مرور خمسين عاما على مشواره.

دخول وائل الابراشي العناية المركزة

شهدت الحالة الصحية الإعلامي الكبير في الأيام الأولى من المرض تحسن كبير، ولكن تفاجأ بحدوث مضاعفات سريعة تسببت في تليف حاد بأجزاء كبيرة من الرئة ، قدرها بعد الأطباء بـ "ثلث الرئة" تقريبًا ، الأمر الذي تسبب في دخول الإعلامي الشهير العناية المركزة بأحد المستشفيات ووضعه تحت اجهزة الأوكسجين لفترة طويلة جدا ، عاني فيها من ضيق التنفس وبعض المضاعفات الأخرى الخطيرة.

نجاة وائل الإبراشي من فيروس كورونا

كشفت العديد من وسائل الإعلام، في شهر مارس الماضي، تعافى وائل الابراشي من فيروس كورونا المستجد، ليغادر المستشفى ليقضي فترة نقاهة في منزله تحت اشراف اللجنة العلمية لمكافحة كورونا وفريق طبي متخصص، ولكن مضاعفات المرض أثرت على حالة الإبراشي الصحية بشكل عام من حيث القدرة على التنفس الجيد وبذل جهد كبير خاصة في العمل.

تليف الرئة يهدد وائل الابراشي

ضاعف إصابة وائل الإبراشي بتليف في الرئة، مرض الإعلامي وتدهور حالته الصحية، وحدد الأطباء من ثلاثة لستة أشهر لتعافيه بشكل تام وتقليل نسبة التليف الموجودة في الرئة، وبعد جلسة العلاج يستطيع وائل الإبراشي الخروج بسلام.

وائل الإبراشي يفارق الحياة بعد صراع مع المرض

يبدو أن الإعلامي وائل الإبراشي، قد أنهك من مقاومة المرض، ليفارق الحياة اليوم الأحد الموافق 9 من شهر يناير الجاري، وأوضحت مصادر مقربة من الفنان بوفاة في منزله بعد تعرضه لضيق تنفس نتيجة تدهور الرئة.

السيرة الذاتية لـ وائل الإبراشي

صحفي وإعلامي مصري، عمل في بداية حياته المهنية بمؤسسة روزا اليوسف، ثم جريدة صوت الأمة التي رأس تحريرها لفترة. استمر في تقديم برنامج (الحقيقة) على شاشة قناة (دريم) الفضائية لسنوات، قبل أن ينتقل إلى برنامج (العاشرة مساءً)، بديلاً عن الإعلامية (منى الشاذلي) التي رحلت عن القناة.