/671384/قيادي-بحزب-الشعب-الجمهوري-عن-انعقاد-منتدى-شباب-العالم-مصر-تتحدى-الصعاب-و-تبهر-العالم

أكد المهندس يوسف رشدان القيادى بحزب الشعب الجمهورى أمين مساعد الإعلام و التثقيف "أمانة القاهرة " أن عودة منتدى شباب العالم للانعقاد فى شرم الشيخ فى ظل أزمة كورونا يعكس قدرة مصر على تحدى الصعاب مشيرا إلى أن تهافت شباب العالم للحضور و المشاركة فى المؤتمر يكشف حجم تأثيره بعد النجاح الساحق للمنتديات السابقة .

دوت الخليج

قال المهندس يوسف رشدان القيادى بحزب الشعب الجمهورى، إن مصر تعمل على فتح منصات جديدة ومختلفة للشباب المصري وشباب العالم ليعبر عن نفسه وبذلك تحولت شرم الشيخ إلى منصة عالمية للشباب من جميع أنحاء العالم لمناقشة جميع القضايا المهمة، وتتميز هذه المنصات بأن الحوارات يديرها ويتحدث فيها الشباب ويضع توصياتها الشباب.

قيادي بحزب الشعب الجمهوري عن انعقاد منتدى شباب العالم: مصر تتحدى الصعاب و تبهر العالم

و أشاد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى للمنتدى و حرصه على المشاركة مشيرا إلى منتدى شباب العالم سوف يكون عاملا مهما فى تسويق الانجازات التى حققتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية موضحا أن النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم تهتم بملفات حيوية عدة منها مجلس حقوق الإنسان وكافة القضايا والموضوعات المختلفة التى تندرج فى إطار حقوق الإنسان.

مؤتمرات الشباب

وأضاف القيادى بحزب الشعب الجمهورى، أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئاسة، وكانت تجربة مؤتمرات الشباب مميزة وغير مسبوقة فلأول مرة نشاهد رئيس الجمهورية وهو يجلس وبجانبه كبار المسئولين في الدولة ومن حولهم شباب يتناقش بكل حرية ويعبر عن آماله وطموحاته، والرئيس يستمع ويشرح ويستقبل ملاحظات الشباب ويجيب عن كل أسئلتهم بمنتهى الشفافية والبساطة، ليؤكد أن الشباب هم الثروة الحقيقة وأمل الوطن في مستقبل أفضل.

و كشف القيادى بحزب الشعب الجمهورىعن اهتمام وسائل الإعلام العالمية بالمنتدى منوها إلى أنها أكدت أن المنتدى يقدم للشباب فرصة للتفاعل مع كبار صانعى السياسات، والتواصل مع غيرهم من الشباب الواعدين فى المنطقة والعالم، والعازمين على جعل عالمنا مكانًا أفضل للجميع.

وتتجه أنظار العالم إلى مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء غدا لمتابعة إطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم والذي من المقرر عقده خلال الفترة (10 - 13) يناير الجاري، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعود المنتدى هذا العام عقب تأجيل نسخة العام الماضي بسبب جائحة كورونا، لفتح آفاق الحوار مجددًا بين شباب مصر والعالم، فضلاً عن طرح أصحاب الحلم والإرادة رؤيتهم لتحقيق التنمية على كافة المستويات.