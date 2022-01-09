الأعلى للإعلام ناعيا وائل الإبراشى: كان مثالا للإعلامى المخلص والمحب لوطنه

جدة - نرمين السيد - نعى الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء المجلس والعاملين، الإعلامى وائل الإبراشى، الذى توفى اليوم بعد صراع مع المرض إثر إصابته بفيروس كورونا.





وتقدم المجلس بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، والأسرتين الصحفية والإعلامية، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وقال المجلس فى بيانه، إن مصر فقدت واحدا من أهم الإعلاميين الذين تميزوا بالحياد، وأنه استطاع بموهبته وتميزه فى المجال الإعلامى، أن يصبح واحدًا من أهم الإعلاميين بمصر والوطن العربى.

وأضاف المجلس، أن الراحل كان مثالا للعمل والاجتهاد والإخلاص، ومثالا للإعلامى المخلص والمحب لوطنه.

يذكر أن الكاتب الصحفى والإعلامى وائل الإبراشى من مواليد 26 أكتوبر لعام 1963، واستطاع بموهبته وتميزه فى المجال الإعلامى أن يصبح واحدًا من أهم الإعلاميين بمصر والوطن العربى.

ووُلد الإعلامى وائل الإبراشى فى مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، وفى بدايته عمل صحفيًا بجريدة روزاليوسف، وصوت الأمة، حتى ترأس تحريرها 2006، وعام 2013 تولى رئاسة تحرير جريدة الصباح.

وبزغ نجم الإعلامى وائل الإبراشى وذاع صيته، عندما قدّم برنامج العاشرة مساءً، خلفًا للإعلامية منى الشاذلي، حيث كان يقدم برنامج الحقيقة على شاشة دريم 2، وأيضًا قدّم برنامج كل يوم لعام تقريبًا على قناة ON، خلفًا للإعلامى عمرو أديب، ويُقدم حاليا برنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى.