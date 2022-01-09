جدة - نرمين السيد - قال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، إن المديرية أنهت استعداداتها لامتحانات النقل والتى من المقرر أن تبدأ غدا الاثنين على مستوى الإدارات التعليمية العشرة وتنتهى يوم 26 يناير لصفوف النقل.





وأضاف "حسن"، فى تصريح اليوم الأحد، إنه تم تجهيز جميع اللجان وأصبحت على استعداد تام لاستقبال التلاميذ والطلاب لأداء امتحانات، مؤكدًا التنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية للعبور بامتحانات الفصل الدراسى الأول بنجاح. وأوضح وكيل الوزارة أنه تم التنسيق مع رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية من أجل رفع القمامة أولا بأول من جانب أسوار المدارس، مضيفا أنه تم تطهير وتعقيم المدارس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مديرية التعليم بالغربية تنهى استعداداتها لامتحانات النقل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.