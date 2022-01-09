رفض منصب وزير الإعلام.. وائل الإبراشى يودع جمهوره دون لقاء

جدة - نرمين السيد - ما زال فيروس كورونا يختطف قامات فى عدد من المجالات، آخرهم الإعلامى وائل الإبراشى، والذى وافته المنية مساء اليوم الأحد، بعد إصابته منذ فترة بالفيروس ليعانى بعدها من تداعيات الفيروس.





وائل الإبراشى، قامة إعلامية لها بريق على الشاشات، استطاع بأسلوبه المنمق جذب المشاهدين إلى برامجه، وفتح عددا من الملفات الشائكة التى تهم الرأى العام.

تاريخ إعلامى حافل

ولد وائل الإبراشى، فى 26 أكتوبر عام 1963، بمدينة شربين بمحافظة الدقهلية، وقدم عدد كبير من البرامج الحوارية الناجحة التى كانت بمثابة بصمة على الشاشات التليفزيونية.

كانت له العديد من المقالات الصحفية والتحقيقات والتى سجلت باسمه ومن أشهرها قضية لوسى أرتين، معاناة مرضى الإيدز فى مصر.

عمل صحفيا بجريدة روز اليوسف وصوت الأمة، كان مُقدماً لبرنامج "الحقيقة" على شاشة قناة دريم2، قدم برنامج "العاشرة مساء" خلفا للإعلامية منى الشاذلى على قناة دريم.

كما قدم لعام تقريبا برنامج "كل يوم" خلفا لعمرو أديب على قناة أون، وقدم برنامج "التاسعة" عقب نشرة التاسعة الإخبارية على القناة الأولى المصرية.

رفض منصب وزير الإعلام

فى أحد الحوارات أكد الإعلامى وائل الإبراشى أنه رفض منصب وزير الإعلام، وقال حينها: "نعم رفضت منصب وزير الإعلام، لأننى أرفض أى منصب إدارى أو سياسى".



وتابع: "أنا إعلامى أولا وأخيرا ويكفينى فخرا أننى إعلامى".

مرضه بكورونا وشائعات كثيرة حول وفاته

فى 26 ديسمبر 2020، أعلن إصابته بفيروس كورونا لتنشر بعدها الشائعات عن حالته الصحية، وتخرج أكثر من إشاعة حينها بوفاته، واضطرت زوجته سحر الإبراشى للظهور عبر وسائل الإعلام حتى تطمئن الجماهير على الحالة الصحية لزوجها، وتقدمت بالشكر لوزيرة الصحة لوقوفها إلى جوارهم فى هذه المحنة.

وفاة وائل الإبراشى

اليوم وبعد 58 عاما ومسيرة حافلة بالعمل الإعلامى المتميز يرحل الإعلامى وائل الإبراشى بعد تداعيات إصابته بفيروس كورونا.

ومن المقرر خروج جثمانه من المستشفى الذى كان يُعالج فيه صباح غدٍ الاثنين، فى حين لم يتم تحديد موعد أو مكان جنازة الإعلامى الراحل.