لميس الحديدى ناعية وائل الإبراشى: آه على الوجع يا رفيق الدرب

جدة - نرمين السيد - وكتبت لميس، عبر حسابها الشخصى على موقع "تويتر: "يا وائل.. مش كنا مستنيينك ترجع؟ يا وائل مش كنت بتقول بتحاول؟ يا وائل..اه على الوجع يا رفيق الدرب.. ربنا يرحمك".

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