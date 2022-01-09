هكذا نعت القناة الأولى الإعلامى وائل الإبراشى

جدة - نرمين السيد - يذكر أن الإعلامى وائل الإبراشى، أصيب منذ فترة بفيروس كورونا، وعانى منذ حينها من تداعيات الفيروس.
ولد وائل الإبراشى، فى 26 أكتوبر عام 1963، بمدينة شربين بمحافظة الدقهلية، وقدم عدد كبير من البرامج الحوارية الناجحة التى كانت بمثابة بصمة على الشاشات التليفزيونية.
كانت له العديد من المقالات الصحفية والتحقيقات والتى سجلت باسمه ومن أشهرها قضية لوسى أرتين، معاناة مرضى الإيدز فى مصر.
عمل صحفيا بجريدة روز اليوسف وصوت الأمة، كان مُقدماً لبرنامج "الحقيقة" على شاشة قناة دريم2، قدم برنامج "العاشرة مساء" خلفا للإعلامية منى الشاذلى على قناة دريم.
كما قدم لعام تقريبا برنامج "كل يوم" خلفا لعمرو أديب على قناة أون، وقدم برنامج "التاسعة" عقب نشرة التاسعة الإخبارية على القناة الأولى المصرية.
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