محافظ أسوان: إنجاز 100% من شكاوى المواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ أسوان أشرف عطية، اليوم الأحد، نجاح المحافظة فى تحقيق إنجاز وإدراج 100 % من الطلبات والشكاوى للمواطنين بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا ضمن الجهود المبذولة فى كافة القطاعات المدرجة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة".





وأشاد المحافظ بالجهود التى يبذلها فريق عمل منظومة الشكاوى الجماهيرية الموحدة بالمحافظة والتابعة لرئاسة مجلس الوزراء بعد تصدر المحافظة للأكثر تفاعلاً مع الشكاوى الجماهيرية بين محافظات الجمهورية وتحقيقها معدل إنجاز 100 % من معدل الإنجاز المخطط لعام 2021 بناءً على التقرير المعروض على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمتابعة موقف تلقى ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة. وأوضح "عطية" أن إجمالى عدد الشكاوى لعام 2021 بلغت 1265 شكوى تم تنفيذ 1264 شكوى منها وجار تنفيذ شكوى واحدة فقط فى ظل تنوع الشكاوى ما بين طلبات خاصة بالتربية والتعليم والصحة والمرافق العامة والمجتمع المدنى وذوى الاحتياجات الخاصة بجانب الخدمات الحكومية المتنوعة. وأكد المحافظ أن هناك تكليفا مباشرا لكافة الأجهزة التنفيذية بسرعة التعامل مع الشكاوى بشكل فورى لتقديم أفضل الخدمات بالجودة المطلوبة بصورة حضارية ونموذجية فى الأداء التنفيذى، وهو الذى يتوازى مع تقديم الخدمات الجماهيرية عبر 11 مركزا تكنولوجيا بالوحدات المحلية مربوطة بالميكنة الحكومية لمشروع التحول الرقمى لتوفير 82 خدمة متنوعة ليتواكب ذلك مع تلبية المطالب والشكاوى المختلفة أثناء اللقاءات الجماهيرية الأسبوعية لمحافظ أسوان مع المواطنين، ولقاءات رؤساء المراكز والمدن معهم أيضاً لتحقيق أعلى المعدلات فى الشكاوى الجماهيرية، مشيداً بالدور الهام لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء والتى يتم من خلالها استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على شبكة الإنترنت.

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