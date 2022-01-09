انت الان تتابع تفاصيل خبر عاجل| وفاة وائل الإبراشي منذ قليل وحالة من الذهول تصيب الإعلامي عمرو أديب والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - توفي منذ قليل الإعلامي الكبير وائل الإبراشي، وذلك بعد معاناته الطويلة مع فيروس كورونا الذي أصابه قبل أكثر من عام تقريباً، ولم يتم إلى الآن تحديد موعد جنازته أو مكان إقامة العزاء، والتي سوف نوافيكم بها في وقت فور ورودها.

وفاة الإعلامي وائل الإبراشي

وفي أول تعليق للإعلامي عمرو أديب على وفاة وائل الإبراشي، قال أديب أن خبر وفاة صديقه الإبراشي هزه بشدة، وأضاف أنه كان يقول بشكل دائم أنه سيعود وأنه يتماثل للشفاء، إلا أنه اختفى فجأة، وأشار أديب إلى أنه أصيب بحالة من الذهول عقب وفاته مضيفاً أنه كان أستاذاً ومتميزاً وترك بصمات في حلقاته.

وتأتي وفاة الإعلامي وائل الإبراشي مساء اليوم الأحد 9 يناير بالرغم من أن التصريحات السابقة للفريق الطبي المعالج له والمتابع لحالته الصحية كانت تشير إلى تحسن حالته يرماً بعد يوم، بل كانت هناك تصريحات من مقربين منه تشير إلى عودته إلى للشاشة قريباً.