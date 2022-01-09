جميعهم عمال زراعة..مصرع شخص وإصابة 21 أخرين  في حادث انقلاب سيارة بالظهير الصحراوي بالمنيا

/671374/جميعهم-عمال-زراعةمصرع-شخص-وإصابة-21-أخرين -في-حادث-انقلاب-سيارة-بالظهير-الصحراوي-بالمنيا

لقي شخص مصرعه وأصيب 21 آخرين، جميعهم عمال مزارع، وذلك إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالظهير الصحراوي الغربي لقي شخص مصرعه وأصيب 21 آخرين، جميعهم عمال مزارع؛ في مدخل قرية 8 التابعة لمركز المنيا.

دوت الخليج

انقلاب سيارة يستقلها مجموعة من عمال المزارع بسبب انفجار أحد إطارتها الأمامية

هذا وقد تلقت أجهزة الأمن التابعة لمدرية أمن المنيا، بلاغًا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة يستقلها مجموعة من عمال المزارع بسبب انفجار أحد إطارتها الأمامية، مما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 22 تم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج، وعلي الفور انتقل رجال من إدارة المرور لرفع آثار الحادث تسير الحركة بالطريق ومعرفة الظروف والملابسات، وتم تحرير المحضر اللازم، فيما وأودعت جثة المتوفي بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

لقيت طفلة رضيعة مصرعها اليوم بعد سقوطها من الطابق الثاني

وكانت قد لقيت طفلة رضيعة مصرعها، اليوم الأحد، بعد سقوطها من الطابق الثاني بمنزلها بمركز قفط جنوبي قنا

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، اخطارا من غرفة العمليات،l بمصرع مودة علاء، عام ونصف ، بعد سقوطها من الطابق الثاني، بقرية القلعة بقفط.، تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النياية العامة لتتولى التحقيقات

إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي مع ميكروباص بقرية السمطا بمركز دشنا بقنا

كما أصيب 8 أشخاص، أمس ، في حادث تصادم سيارة ملاكي وميكرباص، بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا شمالي قنا

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي مع ميكروباص بقرية السمطا بمركز دشنا بقنا.

وأسفر الحادث عن إصابة مباركه نظير حسن، 40 عاما، ودينا ماهر عطيتو 19 عاما، وإبراهيم عبد الرؤوف ابراهيم، 3 أعوام، ومحمد علي عبد الرؤوف، 7 أشهر ،وعلي عبد الرؤوف، 27 عاما، و عماد محمود بدران، 27 عاما، وسمرة فاوي ابو زيد، 42 عاما، ووردة فاوي أبو زيد، 35 عاما، في حادث تصادم سيارة ملاكي وميكروباص بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا شمالي قنا.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة ونقل المصابين إلى المستشفى