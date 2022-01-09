مى العيدان تنعى وائل الابراشي: ادعوله فالدعاء رزق الميت

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نعت الفنانة مى العيدان على وفاة الاعلامى الراحل وائل الابراشي عن عمر يناهز 58 عامًا.

دوت الخليج

مى العيدان تنعى الابراشي

وكتبت مى العيدان عبر موقع التدوينات القصيرة " تويتر" قائلة: " في ذمة الله الاعلامي وائل الابراشي انا لله وانا اليه راجعون".

وتابعت: " اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك وانزله منزل حسن واحشره مع الابرار والصالحين ادعوله فالدعاء رزق الميت".

وفاة مها أبو عوف

توفيت الفنانة مها أبو عوف، الخميس الماضي، عن عمر يناهز 65 عامًا وذلك عقب تعرضها لأزمة صحية تسببت في دخولها إحدى المستشفيات التي لفظت أنفاسها الأخيرة بها.

ولدت مها أبو عوف في نوفمبر 1956, وهي شقيقة الفنان الراحل عزت أبو عوف والتي شاركت معه في فرقة "الفور إم", وهي أيضا زوجة الفنان الراحل عمر خورشيد.

أبرز أعمال الراحلة مها أبو عوف

شاركت الفنانة الراحلة مها أبو عوف في عدة مسلسلات وأفلام من قبل أبرزهم مسلسلات "نسر الصعيد" "الزناتي مجاهد" لا تطفىء الشمس" "هربانة منها" امبراطورية مين" "أنا وهؤلاء" الرجل الأخر", ومن أبرز اعمالها السينمائية أفلام "سوء تفاهم" "لا تظلموا النساء" "غش الزوجية" "الحفلة" "ممنوع للطلبة" "أمير البحار".

يذكر أن من أخر أعمال الفنانة الراحلة مها أبو عوف مسلسل "الحرير المخملي" والذي تم عرضه عبر احدى المنصات الالكترونية, وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

والمسلسل من بطولة مصطفى فهمي وهالى فاخر وداليا مصطفى وأحمد سعيد عبد الغني وأحمد جمال سعيد وكيرا الصباح وأحمد وفيق ورضوى جودة وهاجر الشرنوبي وشريف بديع وولاء الشريف وكريم الحسيني وسامي مغاوري ومحمود يسري ورامي الطمباري وبسمة ماهر واسلام جمال ومحمد درويش ودنيا عبد العزيز, وعدد من النجوم والشباب ومن سيناريو وحوار شادي أسعد, حمدي التايه, أحمد أبو زيد, وأشرف على الكتابة أمين جمال, ومن إخراج أحمد حسن.

مها أبو عوف من عائلة فنية

ولدت الفنانة مها أبوعوف في محافظة القاهرة، يوم 28 نوفمبر عام 1959، لتجد شقيقًا "معجونا بخلطة فنية" وهو الراحل عزت أبوعوف، يدعمهما الأب الفنان أحمد شفيق أبوعوف الملحن الشهير، بعد سنوات كونت مها مع شقيقها عزت وشقيقاتها الثلاث فرقة "فور إم" في نهاية السبعينيات، واستمرت بالعمل في السينما والتليفزيون أكثر من شقيقاتها البنات ودرست في الجامعة الأمريكية.