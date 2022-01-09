/671381/محمد-هنيدي-ينعي-وائل-الإبراشي-عقب-وفاته-بكورونا

رحل عن عالمنا ،منذ قليل، الإعلامي وائل الإبراشي اليوم الأحد، بعد معاناة طويلة من مضاعفات فيروس كورونا، فقد على إثرها الحياة.

دوت الخليج يرصد نعي الفنان محمد هنيدي للإعلامي وائل الإبراشي.

محمد هنيدي يشارك في دفتر عزاء وائل الإبراشي

وحرص نجم الكوميديا، الفنان محمد هنيدي على نعيه، حيث غرد بصورته عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وعلق عليها قائلًا: "البقاء لله في الإعلامي الكبير وائل الإبراشي".

وأعلن خبر الوفاة، حسن الابراشي، ابن شقيق الاعلامي في منشور، عبر حسابة الشخصي على موقع فيسبوك، معلقًا: "انا لله وانا اليه راجعون.. البقاء والدوام لله عمي الاعلامي وائل الابراشي في زمة الله أرجوا الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

أزمة وائل الإبراشي الصحية

وترجع إصابة الإعلامي وائل الإبراشي إلى نهاية عام 2020، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث استمرت الإصابة بالفيروس معه منذ ذلك الوقت وحتى الآن وكان لها دور في إبعاده عن شاشة التليفزيون.

السيرة الذاتية لـ وائل الإبراشي

صحفي وإعلامي مصري، عمل في بداية حياته المهنية بمؤسسة روزا اليوسف، ثم جريدة صوت الأمة التي رأس تحريرها لفترة، استمر في تقديم برنامج «الحقيقة» على شاشة قناة «دريم» الفضائية لسنوات، قبل أن ينتقل إلى برنامج «العاشرة مساءً»، بديلاً عن الإعلامية «منى الشاذلي» التي رحلت عن القناة.

على الصعيد الآخر، سخر النجم الكوميدي محمد هنيدي من سمات نجله أحمد، التي جاءت مخالفة عنه كالطول.

محمد هنيدي برفقة نجله

شارك محمد هنيدى جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة تجمعه مع ابنه أحمد.

وعلق محمد هنيدى على الصورة قائلًا: "أحمد هنيدي سعيد جدًا بعلم الوراثة لما يكون دقيق.. ورث الوسامة الشديدة والشجاعة والجرأة والشراسة ونسي يورث الطول ".

وحرص الفنان الكوميدي محمد هنيدي على المشاركة في مبادرة «حب المحلي» من خلال دعمه ل 15 مشروعًا صغيرًا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

هنيدي يدعم مبادرة حب المحلي

نشر هنيدي برومو مبادرة حب المحلي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليه قائلًا: "لكل الشباب ولكل الفتيات اللي عندهم مشاريع صغيرة.. إن شاء الله الأسبوعين دول هختار 5 مشاريع هدعمها وهحطها في الكوفر فوتو بتاعت الصفحة وستوري كمان ليهم ومينشن.

وتابع: هنيدي: "خمسة مشاريع على فيسبوك و10 على انستجرام.. اللي هتعمله إنك هتتكلم عن مشروعك في التعليقات وهختار المشاريع اللي هدعمها أو اللي هتعجب الناس.. المشاريع بتشمل أي حاجة.. أي حاجة عاملها حتى لو فاتح عربية فول قدام بيتك.. حب المحلي".

الموت يفجع الفنان محمد هنيدي في والد زوجته

هذا وقد أعلن الفنان محمد هنيدي مؤخرًا وفاة والد زوجته، الأستاذ سري الأسعد، دون الكشف عن سبب الوفاة أو موعد ومكان الجنازة.

وكتب هنيدي عبر موقع التدوينات القصيرة، «تويتر»: «البقاء لله، فقدت اليوم صديق ووالد، والد زوجتي سري الأسعد ... ربنا يرحمه يارب».

الإنس والنمس بطولة محمد هنيدي

ويعرض لـ هنيدي حاليًا فيلم "النمس والإنس"، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية تحسين الشبراوي ويجسده محمد هنيدي.وهو موظف حكومي فقير يرث بيت رعب في ملاهي، ويتعرض لكثير من الأزمات بسبب مهنة والده، الذي يجسده شريف دسوقي، كما تلعب دور والدته عارفه عبدالرسول، وبمرور الأحداث يقع تحسين في حب منة شلبي التي تظهر بدور عفريته.

هنيدي يكشف عن أعماله المقبلة

هذا وكشف الفنان الكوميدياني محمد هنيدي عن أعماله القادمة، وأوضح انه يحب عمل الدوبلاج أكثر من الأعمال التصويرية والفنية.

وصرح خلال حواه مع منى الشاذلي قائلاً: “فيلم عقلة الاصبع المؤلف عمر طاهر والمخرج إسلام خيري وهو فيلم حلو اوي وهبدأ تصويره بعد انتهائي من فيلم الجواهرجي”. وتابع قائلاً: “هشتغل قريب على مشروع فوازير وفكرتها جاهزة وهتبقى كوميدية بحتة، و في الفترة القادمة هناك اعمال هشارك فيها في الدوبلاج وانا بحب شغل الدوبلاج جدا لانك بتقدر تنقل بصوتك بس احساس الشخصية وبيكون اختبار حلو انك توصل لقلب الطفل”.