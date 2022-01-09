أحمد شوبير ينعي الإعلامي وائل الإبراشي

نعى الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، وفاة وائل الغبراشي، بعد صراع طويل مع مضاعفات فيروس كورونا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتي أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية "فيسبوك" "خالص العزاء في وفاة الإعلامي الكبير وائل الإبراشي".

التوأم حسام وإبراهيم حسن ينعيان وفاة وائل الابراشي

حرص التوأم حسام وإبراهيم حسن، على تقديم نعي في وفاة الإعلامي الكبير وائل الابراشي، والتي وافته المنية منذ قليل، متأثر بفيروس كورونا.

ونشر التوأم حسام وإبراهيم حسن، على الصفحة الرسمية لهما، على تطبيق فيسبوك وقالا: "ينعي التوأم حسام وإبراهيم حسن في وفاة الأستاذ والإعلامي الكبيروائل الابراشي لا إله إلا الله وإنا إليه لراجعون اللهم هون على أحبابه فراقه.. والهم أهله الصبر والسلوان وتغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته.. بقدر ما أعطي من خير".

إصابة وائل الابراشي بفيروس كورونا

وترجع اصابة الإعلامي وائل الإبراشي في نهاية عام 2020 وذلك بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث استمرت الإصابة بالفيروس معه منذ ذلك الوقت وحتى الآن وكان لها دور في ابعاده عن الشاشات.

صحفي وإعلامي مصري، عمل في بداية حياته المهنية بمؤسسة روزا اليوسف، ثم جريدة صوت الأمة التي رأس تحريرها لفترة. استمر في تقديم برنامج (الحقيقة) على شاشة قناة (دريم) الفضائية لسنوات، قبل أن ينتقل إلى برنامج (العاشرة مساءً)، بديلاً عن الإعلامية (منى الشاذلي) التي رحلت عن القناة.

وشهدت البطولة منذ إنطلاقها تألق كبير من لاعبين كبار وأساطير الكرة الأفريقية، الذين صنعوا أسماً كبيراً لهم من خلال الكرة الأفريقية أو العالمية، ويوجد الكثير من اللاعبين الذي كانت البطولة شرارة إنطلاقهم.

فعلى الصعيد المصري، يوجد أكثر من لاعب صنع تاريخ كبير في كاس الأمم يتذكره محبي وعشاق الكرة حتى الأن، ويعد المنتخب المصري صاحب الفوز القياسي بالبطولة بعد تتويجة بها 7 مرات.

أعلى 10 لاعبين تسجيلاً للأهداف في تاريخ البطولة:

1- صامويل إيتو 18 هدف

2- لوران بوكو 14 هدف

وفاة وائل الإبراشي

3- رشيدي ياكيني 13 هدف

4- حسن الشاذلي 14 هدف

5- باتريك مبوما 11 هدف

6- حسام حسن 11 هدف

7- ديديه دروجبا 11 هدف

8- مولامبا نداي 10 أهداف

9- كالوشا بواليا 10 أهداف

10- فرانسيلودو سانتوس 10 أهداف