أمم أفريقيا: مشاركة 25 لاعب في تدريبات المنتخب الوطني بالكاميرون استعداداً لنيجيريا

/671388/أمم-أفريقيا-مشاركة-25-لاعب-في-تدريبات-المنتخب-الوطني-بالكاميرون-استعدادا-لنيجيريا

ادى المنتخب الوطني مرانه اليوم على ملعب سيناج المخصص للتدريبات خلال تواجده في مدينة جاروا استعدادًا للقائه مع المنتخب النيجيري في السادسة مساء بعد غد الثلاثاء في افتتاح المجموعة الرابعة لبطولة الأمم الأفريقية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

شارك في مران اليوم 25 لاعبًا ، بينما واصل عمرو السولية تدريباته المنفردة والتي تضمنت بعضها تدريبات بالكرة.

وكانت بعثة المنتخب الوطني قد انتظمت صباح اليوم في اجتماع الوصول مع وفد من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF تناول جميع الاجراءات التنظيمية والفنية والطبية والإعلامية في البطولة.

ومن المقرر أن تجري اللجنة المنظمة مساء اليوم مسحة طبية لكل أفراد البعثة ضمن الاجراءات الخاصة بالكشف عن كوفيد-19.

ضم مروان داوود

على جانب آخر تلقت البعثة موافقة الاتحاد الأفريقي واللجنة المنظمة على ضم مروان داود إلى قائمة ال 28 لاعبًا بدلا من محمد حمدي المصاب في الركبة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك وفق اللوائح المعمول بها.

وكانت البعثة قد اصطحبت معها دواد في رحلتها أمس من القاهرة، بعد تفشي فيروس كورونا وسط بعثة المنتخب الوطني قبل التوجة للكاميرون استعداداً لنهائيات أمم أفريقيا 2021.

تفاصيل ملعب مباراة مصر أمام نيجيريا وغينيا بيساو بأمم أفريقيا 2021

يحتضن ستاد رومدى أدجيا في مدينة جاروا أولى مبرتي المنتخب الوطني في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويتسع ستاد رومدي أدجيا لـ ٣٠٠٠٠ الف متفرج، والتي سيشهد على لقائي منتخب مصر في أولى مباراتين له في البطولة بدور المجموعات أمام نيجيريا وغينيا بيساو.

قائمة اللاعبين المستبعدين من قائمة مصر بأمم أفريقيا 2021

1- مصطفى فتحي لاعب فريق الزمالك.

2- محمد جدي أفشة لاعب فريق الأهلي.

3 - أحمد حسن كوكا لاعب فريق قونيا سبور التركي.

4- أحمد ياسر ريان لاعب فريق ألتاي سبور التركي.

5- أحمد ياسين لاعب فريق البنك الأهلي.

6- محمد هاني لاعب فريق الأهلي.

7- أحمد رفعت لاعب فريق فيوتشر.

8- نبيل عماد "دونجا" لاعب فريق بيراميدز.

9- محمد فتح الله لاعب فريق غزل المحلة.

10- أحمد رمضان "بيكهام" لاعب فريق سموحة.

11- محمد فوزيلاعب فريق الإسماعيلي