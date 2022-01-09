نقابة المهن التمثيلية تُشدد ضرورة تلقيح جميع العاملين في الأعمال الفنية لمواجهة كورونا

/671390/نقابة-المهن-التمثيلية-تشدد-ضرورة-تلقيح-جميع-العاملين-في-الأعمال-الفنية-لمواجهة-كورونا

ناشدت نقابة المهن التمثيلية جميع جهات الإنتاج فى توخى الحذر فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد والعالم أجمع من جائحة فيروس كورونا، بالتأكيد على أتباع تعليمات الوقاية والسلامة والإجراءات الاحترازية لسلامة جميع العاملين بالحقل الفنى، مع ضرورة التأكد من حصوصل جميع المشاركين فى الأعمال الفنية من الحصول على لقاح فيروس كورونا وإثبات ذلك بشهادة وزارة الصحة.

دوت الخليج

وشهدت الساعات الأخيرة حالة من زيادة عدد الوفيات بسبب إصابات كورونا، وهو الأمر الذى بدأت العديد من الجهات المعنية إصدار توجيهات بشأن ضرورة إتباع كافة التفاصيل والإجراءات الخاصة بمواجهة كورونا والإلتزام ها، خاصة الحصوصل على التطعيمات اللازمة التى توفرها الدولة المصرية بالمجان بمختلف الأماكن المقررة لها بأنحاء محافظات الجمهورية.

إصابات كورونا تتزايد

نقابة المهن التمثيلية من النقابات التى وجهت رسالة لجميع شركات الإنتاج خاصة فى ضوء موسم الأعمال الجارى لإنتاج الأعمال الفنية لإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير وإلزام العاملين بالحصول على لقاح كورونا تفاديا لأى إصابات أو تداعيات.

الساعات الماضية شهدت أيضا وفاة المستشارة تهانى الجتبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والإعلامى وائل الإبراشى وذلك بعد الإصابة بفيروس كورونا، وسط مطالبات من جميع الجهات المعنية بإتخاذ التدابير اللازمة.