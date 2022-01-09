/671391/عمرو-أديب-عن-وفاة-وائل-الإبراشي-أصابني-بالذهول

أعرب الإعلامي عمرو، عن صدمته من وفاة زميلة الراحل وائل الإبراشي، مشيرة إلى أنه لم يكن يتوقع هذا النبأ، خاصة بأن جميع المصادر كانت تؤكد على عودته وشفائه.

دوت الخليج يرصد رسالة عمرو أديب لوائل الإبراشي بعد وفاته

عمرو أديب ينعي وائل الإبراشي بكلمات مؤثرة

وكتب عمرو أديب عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، معربا عن صدمته: «هزنى خبر وفاه وائل الابراشي .دائما كانوا يقولون عائد ويتماثل للشفاء لم اتوقع ابدا ان ينتهى فجأه كده . كان استاذ ومتميز وله بصمات وحلقات مهمه. محدش كبير على الموت لكن وائل فعلا اصابنى بحاله ذهول كامل . الله يرحمه ويصبر اهله واصحابه يارب».

رحيل وائل الابراشي بعد معاناة مع المرض

هذا وتوفي منذ قليل الإعلامي وائل الإبراشي اليوم الأحد، بعد معاناة طويلة من مضاعفات فيروس كورونا، فقد على اثرها الحياة.

وترجع إصابة الإعلامي وائل الإبراشي في نهاية عام 2020 وذلك بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث استمرت الإصابة بالفيروس معه منذ ذلك الوقت وحتى الآن وكان لها دور في ابعاده عن الشاشات.

السيرة الذاتية لوائل الإبراشي

ولد في مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، عمل صحفياً بجريدة روز اليوسف ولا يترأس الآن تحرير أى جريدة بعد تقديم استقالته من صوت الأمة.

كان يُقدم برنامج " التاسعة "قبل مرضه وعقب الإخبارية على القناة الأولى المصرية التابعة للهيئة الوطنية للإعلام، بعد أن قدم لعام تقريباً برنامج " كل يوم " خلفاً لعمرو أديب على قناة أون.

برامج قدمها وائل الإبراشي

قدم وائل خلفاً للإعلامية منى الشاذلي برنامج " العاشرة مساءً " اليومي الذي بُث على قناة دريم؛ وكان مُقدماً لبرنامج " الحقيقة "على شاشة قناة دريم2.

أزمة وائل الإبراشي واتهامه بالتحريض

اتُّهم في عهد الرئيس الأسبق لمصر حسني مبارك في 66 قضية نشر آخرها قضية التحريض على عدم تنفيذ قانون الضرائب العقارية ونال فيها البراءة بعد أيام من ثورة يناير، سجل باسمه أكثر من سبق صحفي، مثل قضية لوسي أرتين، غرق عبّارة السلام، مقتل المجند سليمان خاطر، مذبحة بني مزار، سر عداء مبارك للفريق الشاذلي، معاناة مرضى الإيدز في مصر، أسباب اغتيال السادات، وسلسلة الهاربين في لندن، وتحقيقات اللاجئين في الجولان، تفجير كنيسة القديسين، التعذيب في السجون، مبادلة الجاسوس جبرائيل بـ25 سجيناً مصرياً.