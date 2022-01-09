/671392/المشعوذ-الكاميروني-نوانكي-بوجومبورا-يهدد-منتخب-مصر-ومحمد-صلاح

خرج المشعوذ الكاميروني نوانكي بوجومبورا بتصريحات عقب فوز الكاميرون على بوركينا فاسو بنتيجة 2/1 في اللقاء الافتتاحي بكأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال "لن ارحم احد يقف في طريق الكاميرون للظفر بالكاس الافريقية، وأن منتخبه هو من سيتوج بالكأس".

وأشار: "انصح محمد صلاح ومحرز وماني بعدم تسجيل في شباك منتخب الكاميرون في حال اللعب ضده، لانني احتفظ بصور شخصية لهم اضافة الى جواربهم الرياضية، وسيكون العقاب كبير".

وزاد: "انا متمكن من تسخير قوى شر وممارسة طقوس الفودو واستعمل اذيال الفئران ومخ الضباع ومؤخرات القنافذ وحليب البعوض في تحضير خلطاتي السحرية العجيبة".

وأختتم قائلاً: اتوعدهم بالموت في حالة اعتراض طريق منتخب الكاميرون، وأحذر منتخب مصر بالتحديد من الوقوف بطريقنا".

الحضور في حفل الإفتتاح:

وحرص الرئيس بول بيا رئيس الحكومة الكاميرونية مع زوجته، لحصور حفل الإفتتاح، مع تواجد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ورئيس الاتحاد الكاميروني إيتو، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جينو انفانتينو.

وشهد حفل الإفتتاح على عرض عسكري للحكومة الكاميرونية، على الملعب الأولمبي، والذي يحتضن بحفل الإفتتاح 60 ألف مشجع.

ويأتي حفل الإفتتاح قبل إنطلاقة مباراة الماميرون وبوركينا فاسو، في لقاء الجولة الأولى من المجموعة الأولى بمنافسات دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا.

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

وكان هناك قلقل في عدم حضور إنفانتينو إلى الكاميرون اليوم وذلك بسبب تصريحات صامويل إيتو الأخيرة رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، والهجوم على الاتحادات الأوروبية وإنفانتينو بسبب كأس الأمم.

أيام قليلة وتنطلق بطولة كأس أمم أفريقيا بالكاميرون 2021 وتحديداً في التاسع من يناير وحتى السادس من فبراير المقبل.

وتحدث صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم عن الاستعدادات القادمة للبطولة وهاجم الاتحاد الدولي "فيفا" بسبب بعض الأمور التنظيمية.

إصابة بدر بانون بكورونا

وكان بدر بانون قد تعرض للإصابة بـ فيروس كورونا، خلال الأيام الماضية، إلا أن الاتحاد المغربي أعلن تعافي لاعب الأهلي وسفره في طائرة خاصة إلى الكاميرون يوم الخميس الماضي.

كما شهدت الحصة التدريبية الأخيرة استعدادا لمباراة البلاكستارز، مشاركة منير الحدادي، الذي جاء تحليله سلبيا بعدما كانت النتيجة أمس السبت إيجابية من فيروس كورونا.