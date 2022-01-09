«الصديق الغالي وعشرة العمر».. مشاهير الفن والإعلام يودعون وائل الإبراشي بكلمات مؤثرة

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خيم الحزن على نجوم الوسط الفني والإعلامي بعد وفاة الإعلامي وائل الإبراشي عن عمر يناهز ال 58 عامًا متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

دوت الخليج يرصد مشاركة نجوم الفن ومشاهير الإعلام في دفتر عزاء الإعلامي الكبير وائل الإبراشي.

نجوم الفن ينعون وائل الإبراشي

ونعوه ببالغ الحزن والأسى، معبرين عن مدى صدمتهم بذلك الخبر، متمنين من الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

فيفي عبده تتقدم بخالص العزاء لأسرة الإعلامي وائل الإبراشي

وجاء على رأس ناعيه، الفنانة القديرة والراقصة الشرقية فيفي عبده، حيث نشرت صورته عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله والدوام لله الإعلامي وائل الإبراشي في ذمة الله، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويصبر أهله وأحبابه يارب.. أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

رامي رضوان يودع وائل الإبراشي

وودعه الإعلامي رامي رضوان قائلًا:" لا إله إلا الله.. البقاء لله والدوام لله.. وداعًا الزميل العزيز والصحفي والإعلامي الكبير أستاذ وائل الإبراشي.. تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته".

ريهام سعيد في صدمة بعد علمها بوفاة وائل الإبراشي

وعبرت الإعلامية ريهام سعيد عن صدمتها بالخبر قائلة: "مش عارفة اقول ايه من الصدمة.. بس بجد الحياة ولا ليها لازمة ولا حاجة ليها قيمة.. الله يرحمك يا زميلي العزيز ويغفرلك".

أحمد زاهي ينعي وائل الإبراشي

وشارك في دفتر عزاءه، النجم أحمد زاهر، حيث نعاه من خلال حسابه الرسمي على «إنستجرام» قائلًا: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى الإعلامي الكبير وائل الإبراشي.. ربنا يرحمه ويحسن إليه ويصبر أهله وجمهوره.. ربنا يرحمك يا أستاذ وائل".

عبير صبري تنعي وائل الإبراشي بكلمات مؤثرة

وبكلمات مؤثرة، نعته الفنانة عبير صبري قائلة:مصيبة كبيرة مش عارفة استوعبها ولا اصدقها.. ايه الحزن دا.. الصديق الغالي وعشرة العمر الإعلامي الكبير وائل الإبراشي.. ربنا يرحمك ويغفرلك".

أزمة وائل الإبراشي الصحية

وترجع اصابة الإعلامي وائل الإبراشي في نهاية عام 2020 وذلك بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث استمرت الإصابة بالفيروس معه منذ ذلك الوقت وحتى الآن وكان لها دور في ابعاده عن الشاشات.

السيرة الذاتية لـ وائل الإبراشي

صحفي وإعلامي مصري، عمل في بداية حياته المهنية بمؤسسة روزا اليوسف، ثم جريدة صوت الأمة التي رأس تحريرها لفترة. استمر في تقديم برنامج (الحقيقة) على شاشة قناة (دريم) الفضائية لسنوات، قبل أن ينتقل إلى برنامج (العاشرة مساءً)، بديلاً عن الإعلامية (منى الشاذلي) التي رحلت عن القناة.