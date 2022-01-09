/671394/ريهام-عبد-النبي-منتدي-شباب-العالم-يظهر-قدرة-مصر-على-تنظيم-المؤتمرات-الدولية

قالت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن تنظيم "منتدى شباب العالم" في نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ، فى الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، لتوضيح جميع الرؤي الشبابية حول المستقبل.

دوت الخليج

وأوضحت عبدالنبي، خلال بيان لها اليوم، أن المنتدى هذا العام يفتح آفاقًا جديدة للتفاعل والحوار بين شباب مصر والعالم ليتناقشوا حول واقع ومستقبل العالم ما بعد جائحة كورونا، بالإضافة إلى المحاور الرئيسية للمنتدى وهي: السلام والتنمية والإبداع.

ريهام عبد النبي: منتدي شباب العالم يظهر قدرة مصر على تنظيم المؤتمرات الدولية

وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن منتدى شباب العالم أظهر قدرة مصر على تنظيم المؤتمرات الدولية، والذي جاء بعد مؤتمر قمة رؤساء دول تجمع الكوميسا، ومؤتمر الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ونجحت مصر في تنظيمها.

وأوضحت النائبة ريهام عبدالنبي، أن هذا المنتدي هو ترجمة حقيقية لتحقيق تمكين كامل لهذه الفئات عبر التدريب والتعلم والمشاركة الفعالة، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي ومشاركتهم في الحياة العامة.

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يشارك في ورشة «الشباب في مواجهة التحديات البيئية»

وشارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في ورشة "الشباب في مواجهة التحديات الييئية" من الورش التحضيرية لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

الشباب فى مواجهة التحديات

وتم خلال الورشة مناقشة عدد من الموضوعات منها، محور النقل المستدام وتأثيره على البيئة، وكذلك النوع وعلاقته بمحاور البيئة، كما تم مناقشة تدهور التربة نتيجة التصحر واستخدام الرقعة الزراعية في البناء. وتحاور المناقشين بالورشة حول تلوث مياة الأنهار نتيجة لعدم وجود صرف صحي سليم، وتطرقوا إلى كيف تدار المخلفات الصلبة، والتخلص الآمن منها.