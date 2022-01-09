/671396/خالد-الغندور-ينعي-وائل-الابراشي-بكلمات-مؤثرة

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب خالد الغندور على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": " وفاة الاعلامي الكبير و الصديق وائل الابراشي بعد صراع طويل مع مرض كورونا انا لله و انا اليه راجعون ربنا يرحمه و يغفرله و يجعل الجنة مكانه و يصبر اهله و احبابه و اتمني من الجميع الدعاء له".

إصابة وائل الابراشي بفيروس كورونا

وترجع اصابة الإعلامي وائل الإبراشي في نهاية عام 2020 وذلك بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث استمرت الإصابة بالفيروس معه منذ ذلك الوقت وحتى الآن وكان لها دور في ابعاده عن الشاشات.

صحفي وإعلامي مصري، عمل في بداية حياته المهنية بمؤسسة روزا اليوسف، ثم جريدة صوت الأمة التي رأس تحريرها لفترة. استمر في تقديم برنامج (الحقيقة) على شاشة قناة (دريم) الفضائية لسنوات، قبل أن ينتقل إلى برنامج (العاشرة مساءً)، بديلاً عن الإعلامية (منى الشاذلي) التي رحلت عن القناة.

وشهدت البطولة منذ إنطلاقها تألق كبير من لاعبين كبار وأساطير الكرة الأفريقية، الذين صنعوا أسماً كبيراً لهم من خلال الكرة الأفريقية أو العالمية، ويوجد الكثير من اللاعبين الذي كانت البطولة شرارة إنطلاقهم.

أعلى 10 لاعبين تسجيلاً للأهداف في تاريخ أمم أفريقيا:

1- صامويل إيتو 18 هدف

2- لوران بوكو 14 هدف

3- رشيدي ياكيني 13 هدف

4- حسن الشاذلي 14 هدف

5- باتريك مبوما 11 هدف

6- حسام حسن 11 هدف

7- ديديه دروجبا 11 هدف

8- مولامبا نداي 10 أهداف

9- كالوشا بواليا 10 أهداف

10- فرانسيلودو سانتوس 10 أهداف

قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا 2021

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء، محمد حمدي

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، إبراهيم عادل

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجية"، رمضان صبحي، مروان حمدي