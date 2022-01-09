/671397/كنت-لسة-بكلمه-إيمان-الحصري-تكشف-آخر-لحظاتها-مع-وائل-الإبراشي

أعربت الإعلامية إيمان الحصري، عن صدمتها من نبأ وفاة الإعلامي الكبير وائل الإبراشي، كاشفة عن اللحظات الأخيرة التي جمعتهما سويا، مؤكدة على أنه كان عائد خلال الفترة القليلة المقبلة.

دوت الخليج يرصد آخر لحظات وائل الإبراشي معها

وكتبت إيمان الحصري عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «كنت لسة بكلمه من أيام و قالي انه بقي كويس جدا وخرج للبيت و انه اتبسط اوي و اعتبرها بشرة خير لما شافني علي الشاشة تاني و انه هو كمان راجع قريب ان شاء الله».

وتابعت: «صدمة كبيرة .. سبحان الله ..الله يرحمك يا رب».

رحيل وائل الابراشي

وأعلن خبر وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، حسن الابراشي، ابن شقيق الاعلامي في منشور، عبر حسابة الشخصي على موقع فيسبوك، معلقًا: "انا لله وانا اليه راجعون.. البقاء والدوام لله عمي الاعلامي وائل الابراشي في زمة الله أرجوا الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

أزمة وائل الإبراشي الصحية

وترجع إصابة الإعلامي وائل الإبراشي إلى نهاية عام 2020، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث استمرت الإصابة بالفيروس معه منذ ذلك الوقت وحتى الآن وكان لها دور في إبعاده عن شاشة التليفزيون.

إيمان الحصري تكشف أصعب أيام حياتها

هذا وحلت إيمان الحصري في أول ظهور إعلامي لها، ضيفة على الفنانة إسعاد يونس، خلال برنامج «صاحبة السعادة» والتي كشف به عن تفاصيل مرضها وأصعب الايام التي مرت عليها.

وقالت إيمان الحصري خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس: «من أصعب اللحظات اللي مريت بها، طول الوقت كنت بسمع عن ناس بتتألم والمرض حاجة صعبة لكن دلوقتي حسيت بيهم وفهمت الناس دي فيها إيه وعايشة إيه».

وتابعت إيمان الحصري: «من كتر التعب كنت جثة هامدة بس الحواس شغالة والناس بتتكلم عليكي على أنك مش موجودة وكل اللي حواليا بياخدوا قرارات بالنيابة عني وقرارات تخصني، مكنتش قادرة أعمل حاجة ولا اقول كلمة، كنت يحتاج مساعدة في كل حركة بتحركها».

وأضافت: «أنك مش حرة، وأنك تفضلي موجودة في الحياة مرتبط بالأجهزة، كنت بتحرك بأجهزة كتير جدا لما طلعت من غرفة العناية كان مصدر للسعادة بالنسبة لي»