من تآكل الرئتين للوفاة.. تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة وائل الإبراشى

جدة - نرمين السيد - بداية الإصابة بكورونا

فى ديسمبر 2020، أعلن الإبراشى إصابته بفيروس كورونا، وكتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، قائلا: منذ أن حملنى الإسعاف من منزلى إلى المستشفى وأنا فى حالة حرجة تمكنت كورونا من التهام جزء كبير من الرئتين، ولم تترك لى إلا مساحات صغيرة للتنفس والآن فقط بدأت حالتى تتحسن ولكنى أحتاج إلى دعواتكم.

وعقب مرور أسبوع واحد، تدهورت حالته الصحية وبات يشعر بنقص فى الأكسجين، ما تتطلب الأمر إلى مستشفى زايد التخصصى، إذ ظل داخل العناية المركزة لأيامٍ عدة، ويعتمد على أنابيب الأكسجين.

شائعات عن الوفاة ونفى من الأسرة

شائعات كثيرة عن وفاته انتشرت بعد تدهور حالته حينها، لتصدر أسرة الإعلامى بيانا صحفيا، قالت خلاله: "الحالة الصحية فى استقرار تام بإذن الله وتستجيب للتحسن، ونرجو من الجميع احترام مشاعر الأسرة بعدم بث الشائعات والأخبار الكاذبة والمغلوطة".

ونشرت الصفحة الرسمية للإبراشى على موقع "فيسبوك" منشورًا موقعًا باسم زوجته جاء نصه: "أتوجه بالشكر لله سبحانه وتعالى الذى أتم نعمته علينا بشفاء الإعلامى وائل الإبراشي، ومن كل قلبى أشكر محبى ومتابعى وائل لدعواتهم الصادقة".

تحسن فى الحالة الصحية

الدكتور حسام حسنى، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، قال فى تصريحات سابقة إن الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى، فى الأيام الأخيرة كانت جيدة إلى حد ما وفى تتحسن يومًا بعد يوم.

وأوضح وقتها: "حالة الإبراشى الصحية فى تحسن ملحوظ وتحليلات كورونا الذى يجريها بشكل دورى أفضل بكثير بالمقارنة مع حالته فى بداية إصابته بفيروس كورونا".

زوجة الإعلامى: الحمد لله بقى كويس جدا

الفنان صلاح عبدالله، كشف عن تفاصيل مكالمته مع زوجة الإعلامى الراحل فى نهاية 2021.

وكتب عبدالله، عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك": "وائل الإبراشى ومفاجأة أخرى صادمة وحزينة وليه صادمة رغم طول فترة مرضه؟ لإنى فى آخر تواصل مع الفاضلة حرمه فى نهاية العام الراحل للاطمئنان عليه قالتلى الحمد لله وائل بقى كويس جدا، ولكنه يا حبيبى يا وائل الموعد الذى لا مفر منه والحمد لله دائما فى كل حال ولا نملك الآن إلا الدعاء".

وتابع: " يارب اجعل معاناته فى ميزان حسناته واغفرله وارحمه واجعله من أهل الجنة بعفوك ولطفك وكرمك يا قادر يا كريم يا رحيم يا الله وهوِّن علينا مفاجآت هذا العام يا رب، يا رب يا رب".

تفاصيل جديدة عن اللحظات الأخيرة فى حياته

وكشفت الإعلامية إيمان الحصرى تفاصيل جديدة حول الأيام الأخيرة فى حياة الإعلامى وائل الإبراشى.

وكتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "كنت لسة بكلمه من أيام وقالى إنه بقى كويس جدا وخرج للبيت وإنه اتبسط أوى، اعتبرها بشرة خير لما شافنى على الشاشة تانى وأنه هو كمان راجع قريب إن شاء الله".

واختتمت قائلة: "صدمة كبيرة.. سبحان الله ، الله يرحمك يا رب".