آخرهم الإبراشى .. الموت يحصد أرواح 5 مشاهير فى بداية 2022

جدة - نرمين السيد - ويستعرض "دوت الخليج" فيما يلى أهم وأشهر الراحلين عن عالمنا فى الـعشرة أيام الأولى من عام 2022 :

وائل الإبراشى

توفى قبل قليل الإعلامى وائل الإبراشى بعد صراع مع المرض، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، وكتب حسن الإبراشى، ابن شقيق الإعلامى الكبير، ناعيًا إياه، وقال نصًا "إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء والدوام لله، عمى الإعلامى وائل الإبراشى فى ذمة الله، أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

المستشارة تهانى الجبالى

توفيت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، متأثرة بإصابتها بفيروس بكورونا، حيث كانت تتلقى العلاج بمستشفى العجوزة.

المستشارة تهانى الجبالى مواليد 20 نوفمبر 1950، وهى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية سابقا، وأول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء فى الحقبة المعاصرة، وما زالت المرأة المصرية التى احتلت المنصب القضائى الأعلى فى تاريخ مصر.

الإعلامى إبراهيم حجازى

توفى صباح الإثنين 3 يناير الماضى، الناقد الرياضى الكبير إبراهيم حجازى، بعد صراع مع المرض نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

الفنانة مها أبوعوف

توفيت فجر الخميس السادس من يناير الفنانة مها أبو عوف داخل أحد مستشفيات القاهرة الجديدة، عن عمر يناهز 65 عاما، ورحلت الفنانة مها أبو عوف بعد صراع مع مرض السرطان، حيث كانت تعانى منه على مدار الفترة الماضية، حيث أصيبت بالتهاب رئوى حاد ونقلت بسببه مؤخرا للعناية المركزة، حتى فارقت الحياة.

أحمد الحجار

توفى الفنان أحمد الحجار شقيق المطرب على الحجار عن عمر يناهز الـ 65 عاماً.

المعروف أن أحمد الحجار من أشهر مطربى وملحنى جيل التسعينيات، ينتمى لعائلة فنية فوالده الفنان الكبير إبراهيم الحجار أحد أبرز المطربين فى القرن العشرين ومن حفظة التراث الغنائى وشقيقه النجم على الحجار.

ولد أحمد الحجار فى سبتمبر 1956 وهو ابن الموسيقار إبراهيم الحجار (1922-2000)، وتخرج فى المعهد العالى للموسيقى العربية، وبدأ فى الاشتغال بالفن وهو ما زال طالبا.

وأصدر نحو أربعة ألبومات غنائية وألف موسيقى مسرحيات ومقدمات مسلسلات، كما لحن لعدد من المغنين منهم محمد الحلو ومدحت صالح وأنوشكا ومحمد فؤاد وهشام عباس.