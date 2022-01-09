محافظ جنوب سيناء لـ مساء dmc: شرم الشيخ يتم تنظيفها بـ50 عاملا فقط

جدة - نرمين السيد - قال خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مدينة شرم الشيخ يتم تنظيفها بـ50 عاملا فقط ويتم إدارتهم بشكل جيد، مؤكدًا أن هناك حب متبادل مع عمال النظافة، لافتا إلى أنه عقب انتهاء منتدى شباب العالم سيتم تنظيم حفلا كبيرا لعمال النظافة وجميع العاملين بالمدينة وإعطائهم مكافأة.





وأضاف فودة، خلال لقائه مع الإعلامية جاسمين طه زكى، ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، مساء الأحد، أنه بسبب سوء الأحوال الجوية خلال الأيام الماضية تم قطع الكهرباء، مشيرًا إلى أن جميع العاملين كانوا فى الشوارع من أجل السيطرة على الموقف. وأشاد برئيس المدينة قائلا: "حاجة كبيرة، ده الديناموا اللى حافظ كل شبر فى شرم الشيخ"، كما وجه الشكر للشباب المنظمين لمنتدى شباب العالم.

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