أطقم طبية ومناطق للعزل.. فودة يكشف لـ مساء dmc استعدادات منتدى شباب العالم

جدة - نرمين السيد - وأضاف فودة، خلال لقائه مع الإعلامية جاسمين طه زكى، ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، مساء الأحد، أن الأطقم الطبية والمستشفى بالمدينة جاهزة، إضافة إلى وجود روبوت وشاشات حرارية، مؤكدًا أن هناك فى كل فندق جزء لعزل النزلاء المصابين بفيروس كورونا كما تم تخصيص عمارتين لعزل أى حالات كورونا.

وأوضح أن المدينة بها 64 ألف غرفة فى الفنادق، لافتًا إلى أن الإشغالات فى المدينة تصل إلى حوالى 70%.

وأشار إلى أن المدينة تكون فى حالة جاهزية كاملة لإقامة أى مؤتمر قبل إقامته بيومين.