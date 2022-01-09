الجندى ينعى المستشارة تهانى الجبالى: انحازت للوطن ضد تجار الدين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - نعى الشيخ خالد الجندى المستشارة تهانى الجبالى التى وافتها المنية اليوم الأحد، مشددًا على أن الراحلة كان لها مواقف ثابتة وواضحة وانحازت للوطن ضد تجار الأديان والخونة والعملاء، بينما "فى ناس استخبت تحت الكنبة"، ولهذا إمساك منتصف العصا لا يجوز بل يجب أن يكون الشخص واضح ومحدد.





وتابع الجندى خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون" الذى يقدمه على قناة "dmc"، أنه يكفى المستشارة الراحلة فخرًا أنها واحدة من العوامل الوطنية المخلصة التى ساهمت فى حماية مصر، وأن بعض ما وصفها بـ"التفاهات" التى يتداولها البعض بشأن أنها لم تكن محجبة فهذا لا يعنيه لأنه لا يتحدث عن السلوك الدينى بل الوطنى والاجتماعى، لأن هؤلاء هم من حموا الدولة بفضل من الله.

قال: إنه حان الوقت ليستلم الشباب وطنهم بعد أن حافظنا لهم عليه، وإحنا شوفنا أيام خرافية فى منتهى العجب واللى نجانا منها بعد الله تعالى مجموعة من المخلصين أدوا دورهم ببراعة وصلابة، وآن الآوان للجيل الثانى أن يمسك المسألة وهؤلاء منهم الذين سيجتمع بهم الرئيس عبدالفتاح السيسى غدًا فى منتدى شباب العالم".

وشدد الجندى على أن هناك نماذج قدمت أراوحها على كفها، موجهًا رسالة إلى الشباب: "امسكوا الدفة والأمور وكان ليكم آباء سلموكم البلد شريفة فى وقت صعب وعالم عز فيه الشرف والكرامة، ومصر أبية مرفوعة الهامة، محترمة من جميع الدول".

"لعلهم يفقهون" هو برنامج دينى اجتماعى يذاع من السبت إلى الخميس ويقدمه الشيخ خالد الجندى والشيخ رمضان عبدالمعز بأسلوب عصرى يركز على تجديد الخطاب الدينى ويهدف إلى الارتقاء بوعى المسلمين.