"الوطنية للإعلام" تنعى وائل الإبراشى: صاحب قلم صحفى حر ومسيرة متميزة

نعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، الإعلامى الراحل وائل الابراشى ببالغ الحزن والأسى، وقالت إن "الإبراشى" يعد أحد وأبرز الإعلاميين ممن قدموا إعلاما مهنيا صادقا وساهم من خلال برامجه المتميزة فى تقديم معالجات لكثير من مشكلات وهموم المواطن، حيث قدم لشاشة التليفزيون برنامج التاسعة.

وتابعت الهيئة الوطنية للإعلام: "كما كان الإعلامي الكبير يمتلك قلما صحفيا حرا وبكتاباته الصحفية المتميزة التى عبرت عن مواقفه الوطنية تجاه مختلف قضايا الوطن".

وأضافت "تتقدم الهيئة الوطنية للإعلام بخالص العزاء والمواساة لأسرة الإعلامي الراحل ولجميع زملاء العمل الإعلامي والصحفي، وتدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".

وتوفى الإعلامى وائل الإبراشى اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض خاصة بعد إصابته بفيروس كورونا، ويذكر أن الإعلامى وائل الإبراشى أصيب نهاية العام الماضى بفيروس كورونا، لكن مضاعفات الإصابة بالفيروس استمرت معه حتى وفاته، وأبعدته عن الشاشة.

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ببالغ الحزن والأسى الإعلامي وائل الابراشي و الذى وافته المنية بعد مسيرة إعلامية حافلة، وقالت: "وتتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين فى قنواتها الإعلامية وشركاتها وإصداراتها التابعة، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته و أن يسكنه فسيح جناته جزاء صالح أعماله و أن يلهم ذويه الصبر والسلوان".