قررت أسرة الإعلامى وائل الإبراشي، تشييع جنازته غدا الاثنين بعد صلاة الظهر بمسجد الشربينى أبو أحمد بمسقط رأسه بمدينة شربين بالدقهلية، والذى توفى بعد صراع مع فيروس كورونا عن عمر ناهز 58 عاما.
وأصيب الإعلامى وائل الإبراشى نهاية العام الماضى بفيروس كورونا، لكن مضاعفات الإصابة بالفيروس استمرت معه منذ ذلك الوقت وحتى وفاته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تشييع جثمان الإعلامى وائل الابراشي من مسقط رأسه بشربين الدقهلية.. غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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