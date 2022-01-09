تشييع جثمان الإعلامى وائل الابراشي من مسقط رأسه بشربين الدقهلية.. غدا

قررت أسرة الإعلامى وائل الإبراشي، تشييع جنازته غدا الاثنين بعد صلاة الظهر بمسجد الشربينى أبو أحمد بمسقط رأسه بمدينة شربين بالدقهلية، والذى توفى بعد صراع مع فيروس كورونا عن عمر ناهز 58 عاما.

وأصيب الإعلامى وائل الإبراشى نهاية العام الماضى بفيروس كورونا، لكن مضاعفات الإصابة بالفيروس استمرت معه منذ ذلك الوقت وحتى وفاته.