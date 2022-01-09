نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم عدد أولاد وائل الابراشي ومن هي زوجته فارس الصحافة والتليفزيون وسبب وفاته في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم عدد اولاد وائل الابراشي ومن هي زوجته سؤال يتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر وفاة وائل الإبراشي منذ قليل. خاصة أن أولاد وائل الابراشي لم يكونوا من المشاهير أو الشخصيات العامة على الساحة الإعلامية والفنية. لذا نجيب تساؤل الجمهور عن كم عدد اولاد وائل الابراشي ومن هي زوجته. فيما يتحدث الملايين عن سبب وفاة الإعلامي وائل الإبراشي بفيروس كورونا ومضاعفاتها بحالة من القلق والخوف عن الوباء الذي يزداد ضحاياه يوم تلو الآخر. ويلقب وائل الإبراشي بـ فارس الصحافة والتليفزيون وهو من مواليد 26 أكتوبر 1963 بمحافظة الدقهلية وصاحب مسيرة إعلامية ضخمة تبقى خالدة في بلاط صاحبة الجلالة.

كم عدد أولاد وائل الابراشي ومن هي زوجته

تصدر عدد أولاد وائل الابراشي وزوجته مواقع التواصل الاجتماعي. حيث تزوج مرة واحدة من سحر الابراشي وتصدر اسمها “السوشيال ميديا” مع أزمته الصحية. وانجب منها بنت ولد ولم تظهر تفاصيل عن حياتهم الشخصية. فكانت كل علاقتهم في الجمهور التصريحات الإعلامية عن الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي. حتى لحظة وفاة وائل الابراشي اليوم.

سبب وفاة الإعلامي وائل الابراشي

جاء سبب وفاة الإعلامي وائل الابراشي نتيجة إصابته بفيروس كورونا منذ 24 ديسمبر 2021 وتدهورت حالته. وظل يعاني من مشكلات بالرئتين وأصيب بتليف رئوي واستمر لمدة 380 سنة حتى جاء خبر وفاة وائل الإبراشي منذ قليل. وخيم الحزن على الساحة الإعلامية المصرية والوطن العربي. وقدم الملايين له النعي بالأدعية على مواقع التواصل الاجتماعي بالرحمة والمغفرة.

وفاة الإعلامي وائل الإبراشي

توفي الإعلامي وائل الإبراشي منذ قليل عن عمر يناهز 58 سنة. وهو ماأعلنه نجل شقيقه حسن الإبراشي عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي بعد رحلة مع المرض قائلا: “أنا لله وانا اليه راجعون البقاء والدوام لله.. عمي الاعلامي وائل الابراشي ف ذمه الله ارجو الدعاء له بالرحمه والمغفرة”.

ومازال لم يتحدد بعد التفاصيل عن جنازة وائل الإبراشي الموعد ومكان الدفنة. وهو مانتابعه معكم داعيًا الله أن يتمغده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذوية الصبر والسلوان.