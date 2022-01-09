تفشي كورونا وسلالتها الجديدة بين نجوم الوسط الفني والإعلامي يثير الذعر.. تعرف على أبرز المصابين

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حالة من الفزع والذهول أصابت العالم وخاصًة نجوم الوسط الفني والإعلامي خلال الأيام الأولى من العام الجديد 2022، وذلك بعد إصابة العشرات منهم بفيروس كورونا وسلالته الجديدة «أوميكرون»، الذي بات العالم يرتجف بمجرد سماع اسمه، حيث أنه أصبح أكثر شراسة وخطورة من مرض السرطان المميت.

دوت الخليج يستعرض قائمة مصابي فيروس كورونا ومتحوره من نجوم الوسط الفني والإعلامي.

كورونا وسلاستها الجديدة تطيح بنجوم الفن

فيبدو أن نجوم الفن والإعلام تلقوا مبكرًا نصيبهم السئ من العام الجديد 2022، حيث امتلأت قائمة بأسمائهم من مصابي كورونا.

هنا الزاهد وزوجها أحمد فهمي يفتتحان قائمة مصابي كورونا بالعام الجديد

وافتتحت القائمة الفنانة هنا الزاهد، حيث أعلنت الفنانة المصرية إصابتها هي وزوجها النجم أحمد فهمي بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر صفحتها الشخصية لدى موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بنشرها بوست كتبت فيه: "أنا و أحمد إيجابي كورونا، أي حد اتعامل معانا ياريت يطمن على نفسه".

وتعد هذة المرة الثانية التي تصاب فيها هنا الزاهد بفيروس كورونا، حيث أصيبت من قبل في مارس الماضي وكانت قد اكتشفت الأمر بالصدفة أثناء تصوير مسلسل «حلوة الدنيا سكر»، عندما كانت تجري إجراءات السفر.

كورنا تضرب بعمرو أديب وزوجته

وطرقت كورونا باب الإعلامي عمرو أديب وزوجته الإعلامية لميس الحديدي، وغرد أديب عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»:"أنا ولميس عندنا كورونا، والحمد لله الاعراض بسيطه وخفيفه.. فاصل قصير ونواصل، أرجوكم ادعوا معنا".

إصابة تامر حبيب بفيروس كورونا

ولحق بهم السيناريت تامر حبيب الذي أُصيب بالفيروس عقب حضوره عيد ميلاد النجمة القديرة إلهام شاهين، ووقع اختياره على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» للإعلان، حيث كتب: "إيجابي كورونا بعون الله.. قدر الله وما شاء فعل".

مها الصغير لم تسلم من الإصابة بكورونا

واستغلت مها الصغير منشور إصابة تامر حبيب لتعلن هي الأخرى بإصابتها معلقة "أنا كمان".

محمد كيلاني يلحق بمصابي كورونا من النجوم

وانضم لقائمة المصابيين الفنان محمد كيلاني، حيث كتب الكيلاني منشورًا عبر خاصية «الأستوري» بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، قائلًا : "الحمد لله، إيجابي كورونا".

نجلاء بدر أول المصابين بأوميكرون في الوسط الفني

ولم تسلم الفنانة الفنانة نجلاء بدر من الإصابة،حيث أنها أثارت قلق كل متابعيها، عقب إعلانها إصابتها بمتحور كورونا.

وكتبت نجلاء عبر حسابها على فيسبوك: "أنا جالي كورونا أوميكرون عشان قابلت الناس اللي عندها دور البرد العادي اللي ماشي في البلد اليومين دول.. لامعلومة بس أوميكرون مش بيبان في pcr، بيبان في rapid test، بس يالا بالشفا لكل اللي عمل pcr وطلع negative".

وتابعت نجلاء: "أول الأعراض المتفق عليها لغاية دلوقتي شكشكة في الزور أو الودن وخمول ونوم، كده أنت شرفت، كورونا اوميكرون، مبروك يا روحي".

بسمة وهبة تختتم قائمة المصابين بكورونا ومتحورها

واختتمت قائمة المصابين الإعلامية بسمة وهبة، حيث كتبت عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»: "سنتين بهرب واجري واستخبى من الفيروس الملعون ولكن الحذر لا يمنع القدر، اصبت بأوميكرون والحمدلله على كل حال يارب اعنا".

نجوم أصيبوا بكورونا في نهايات عام 2021

هذا وقد أُصيب عدد من النجوم في نهاية العام الماضي 2021 و تسنى لهم الشفاء، ومن بينهم الفنانة عبير صبري وزوجها المحامي أيمن البياع، حيث أعلنت إصابتهما من خلال حسابها الرسمي على «إنستجرام» قائلة: "كورونا إيجابي أنا وزوجي.. الحمد لله ربنا يشفينا ويعافينا ويشفي كل مريض، ادعولنا ربنا يشفينا".

كورونا تطرق باب حنان ترك

كما ضربت كورونا بعائلة الفنانة المعتزلة حنان ترك، حيث أعلنت إصابتها هي وأسرتها من خلال موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلة: "الحمدلله علي أقدار الله.. اسالكم الدعاء أنا وجوزي وابني كورونا".