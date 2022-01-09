/671401/ارسنال-يسقط-أمام-نوتنغهام-بروست-بكأس-الاتحاد-الإنجليزي-ويودع-البطولة

انتهت أحداث مباراة آرسنال ونوتنغهام فورست، بنتيجة هدف دون رد للأخير، في لقاء جمع بين الفريقين في الدور المؤهل للربع نهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة والثمانون من عمر المباراة، من خلال متابعة من لويس غرابان، لكرة عرضية من الجانب الأيمن، يسبق مدافعي الأرسنال ويسكنها الشباك على يمين حارس المدفعجية.

وتغيب العديد من الأسماء التي يستعين بها مايكل أرتيتا في بطولتي كأس الاتحاد والرابطة الإنجليزية، والتي يأتي على رأسها الدولي المصري محمد النني، والإفواري نيكولا بيبي .

وبهذه الخسارة يودع فريق ارسنال بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، من الدور السادس عشر، على يد نوتنغهام نادي الدرجة الثانية بالدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول وارسنال بكأس الرابطة

وجاء موعد مباراة ليفربول وارسنال في 20 يناير الجاري، بعد تواجد العديد من الإصابات في صفوف الطرفين بفيروس كورونا، والتي جاء عليه أيضا تأجيل لقاء ارسنال وبيرنلي بالدوري.

يفترض انطلاق مباراة ليفربول وارسنال اليوم، والتي جاء تأجيلها بعد تفشي فيروس كورونا وسط الفريق المدفعجي.

ويدخل ليفربول لقاء ارسنال، بعد تخطيه عقبة الربع نهائي من الكأس أمام ليستر سيتي والذي حسمته ركلات الجزاء لصالح الريدز.

ويغيب عن صفوف لاعبي الفريقين، كلا من محمد صلاح، وساديو ماني، ونابي كيتا، من صفوف ليفربول، وفي الجانب المقابل من أرسنال يغيب الجابوني أوباميانج، ومحمد النني.

غيابات ليفربول أمام أرسنال في الكأس

ويأتي غيابات ليفربول، بسبب انتشار فيروس كورونا وسط لاعبي الريدز، بجانب إنضمام لاعبي الفريق الأفارقة لمنتخبات بلادهم، استعداداً لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2021.

وتغيب العديد من الأسماء البارزة في صفوف الريدز، أمام الأرسنال في الجولة الأولى من نصف نهائي كأس الرابطة، ويأتي الثنائي الإفريقي الأبرز في غياب الفريق، محمد صلاح لاعب منتخب مصر، وساديو مانى مهاجم منتخب السنغال.

غيابات ليفربول للمشاركة في أمم أفريقيا

ونرصد لكم في الأسطر القادمة غيابات ليفربول أمام أرسنال بكأس الرابطة الإنجليزية، ونأتي في الأول بغيابت اللعبين المشاركين في أمم أفريقيا 2021، الأول محمد صلاح مع منتخب مصر، وساديو مانى مع منتخب السنغال، ونابي كيتا مع منتخب غينيا.