/671402/يوفنتوس-يقلب-الطاولة-على-روما-في-قمة-الدوري-الإيطالي-في-مباراة-مليئة-بالأهداف

انتهت منذ قليل أمتع مباريات الموسم في الدوري الإيطالي بين روما ويوفنتوس ضمن مباريات الجولة الـ 21.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتمكن فريق يوفنتوس ان يحقق الفوز برباعية مثابل ثلاثة أهداف، وذلك بعدما كان متأخراً بالنتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بدأت المباراة قوية بين الفريقين وتقدم تامي أبراهام لروما في الدقيقة 11 وعادل باولو ديبالا النتيجة سريعا لصالح يوفنتوس مع الدقيقة 18.

ومع بداية الشوط الثاني تمكن هنريك مختريان أن يسجل الهدف الثاني لصالح روما وعاد لورينزو بيلغريني وسجل الهدف الثالث لأصحاب الارض مع مطلع الدقيقة 53 وظن الجميع أن المباراة انتهت أكلينيكيا.

ومع بداية الدقيقة 70 تمكن مانويل لوكاتيلي أن يسجل الهدف الثاني لصالح يوفنتوس، ولم يتأخر الوقت كثيراً ومر دقيقتين فقط وسجل ديان كولوسيفسكي الهدف الثالث والتعادل لفريق يوفنتوس.

ولم يكتفي يوفنتوس بهذه النتيجة وحاول تسجيل الهدف الرابع وبالفعل سجل ماتيا دي تشيليو الهدف الرابع مع مطلع الدقيقة 77 وبذلك يكون الفريق قد سجل 3 أهداف خلال 7 دقائق فقط.

مباراة روما ويوفنتوس

وحصل روما على ركلة جزاء مع مطلع الدقيقة 82 وتم طرد ماتيس دي ليخت مدافع يوفنتوس على إثرها، وأضاع الركلة لورينزو بيليغريني، ليضيع الفرصة على أصحاب الأرض من العودة للنتيجة من جديد.

بهذه النتيجة يصل يوفنتوس للنقطة 38 وبالمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما ظل روما في المركز السابع برصيد 32 نقطة ويبتعد عن المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية الموسم المقبل.

قمة نارية.. موعد مباراة روما ويوفنتوس في الدوري الإيطالي

يدخل فريق يوفنتوس ضيفا ثقيلا على نظيره روما، في قمة مباريات الجولة 21 من منافسات الدوري الإيطالي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس برصيد 35 نقطة بجدول ترتيب الدوري بعد التعادل مع نابولي ضمن منافسات الجولة العشرين، فيما يقع فريق روما في المركز السابع بجدول ترتيب الجدول برصيد 32 نقطة.

نتيجة مباراة روما

انتهت أحداث مباراة ميلان وروما بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة العشرين من منافسات الدوري الإيطالي الممتاز.

فتتح أولييفيه جيرو بالهدف الاول في المباراة في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة، وأكد جونيور ميسياس بالهدف الثاني في اللقاء في الدقيقة السابعة عشر.

عاد فريق روما من بعيد في نتيجة المباراة بالهدف الأول له في اللقاء ليقلص الفارق، عن طريق تام أبراهام، ولكن الميلان يرفض التعادل ويسجل الثالث في اللقاء ويقتل نتيجة المباراة، في الدقيقة 82 من عمر المباراة، عن طريق رافائيل لياو.