/671404/نور-تنعى-وفاة-وائل-الابراشي-خالص-التعازي-لأسرته

نعت الفنانة نور على وفاة الاعلامى الراحل وائل الابراشي عن عمر يناهز 58 عامًا، متاثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

دوت الخليج

نور تنعى الابراشي

وكتبت نور عبر موقع التدوينات القصيرة " تويتر" قائلة: " خبر حزين رحيل الإعلامي المتميز وائل الإبراشي، خالص التعازي لأسرته".

إصابة وائل الابراشي بفيرس كورونا

أصيب الإعلامى وائل الإبراشى نهاية عام 2020 بفيروس كورونا، لكن مضاعفات الإصابة بالفيروس استمرت معه، وأبعدته عن الشاشة، ثم عاد الإبراشى لاستكمال العلاج فى المنزل فى شهر مارس 2021 بعد استقرار حالته بالمستشفى عقب 3 أشهر من العلاج.

وفاة وائل الابراشي

وأعلن خبر الوفاة، حسن الابراشي، ابن شقيق الاعلامي في منشور، عبر حسابة الشخصي على موقع فيسبوك، معلقًا: "انا لله وانا اليه راجعون.. البقاء والدوام لله عمي الاعلامي وائل الابراشي في زمة الله أرجوا الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

أزمة وائل الإبراشي الصحية

وترجع إصابة الإعلامي وائل الإبراشي إلى نهاية عام 2020، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث استمرت الإصابة بالفيروس معه منذ ذلك الوقت وحتى الآن وكان لها دور في إبعاده عن شاشة التليفزيون.

السيرة الذاتية لـ وائل الإبراشي

صحفي وإعلامي مصري، عمل في بداية حياته المهنية بمؤسسة روزا اليوسف، ثم جريدة صوت الأمة التي رأس تحريرها لفترة، استمر في تقديم برنامج «الحقيقة» على شاشة قناة «دريم» الفضائية لسنوات، قبل أن ينتقل إلى برنامج «العاشرة مساءً»، بديلاً عن الإعلامية «منى الشاذلي» التي رحلت عن القناة.

وفاة مها أبو عوف

توفيت الفنانة مها أبو عوف، الخميس الماضي، عن عمر يناهز 65 عامًا وذلك عقب تعرضها لأزمة صحية تسببت في دخولها إحدى المستشفيات التي لفظت أنفاسها الأخيرة بها.

ولدت مها أبو عوف في نوفمبر 1956, وهي شقيقة الفنان الراحل عزت أبو عوف والتي شاركت معه في فرقة "الفور إم", وهي أيضا زوجة الفنان الراحل عمر خورشيد.

مها أبو عوف من عائلة فنية

ولدت الفنانة مها أبوعوف في محافظة القاهرة، يوم 28 نوفمبر عام 1959، لتجد شقيقًا "معجونا بخلطة فنية" وهو الراحل عزت أبوعوف، يدعمهما الأب الفنان أحمد شفيق أبوعوف الملحن الشهير، بعد سنوات كونت مها مع شقيقها عزت وشقيقاتها الثلاث فرقة "فور إم" في نهاية السبعينيات، واستمرت بالعمل في السينما والتليفزيون أكثر من شقيقاتها البنات ودرست في الجامعة الأمريكية.