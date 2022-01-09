عمرو دياب ينعى الإعلامي وائل الابراشي

نعى الفنان عمرو دياب على وفاة الاعلامى الراحل وائل الابراشي عن عمر يناهز 58 عامًا، متاثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

دوت الخليج

عمرو دياب ينعى وفاة وائل الابراشي

وكتبت عمرو دياب عبر موقع التدوينات القصيرة " تويتر" قائلة: " خالص عزائي لوفاة الاعلامي الكبير وائل الابراشي، رحمه الله وألهم العائلة الصبر والسلوان".

إصابة وائل الابراشي بفيرس كورونا المستجد

أصيب الإعلامى وائل الإبراشى نهاية عام 2020 بفيروس كورونا، لكن مضاعفات الإصابة بالفيروس استمرت معه، وأبعدته عن الشاشة، ثم عاد الإبراشى لاستكمال العلاج فى المنزل فى شهر مارس 2021 بعد استقرار حالته بالمستشفى عقب 3 أشهر من العلاج.

وفاة وائل الابراشي

وأعلن خبر الوفاة، حسن الابراشي، ابن شقيق الاعلامي في منشور، عبر حسابة الشخصي على موقع فيسبوك، معلقًا: "انا لله وانا اليه راجعون.. البقاء والدوام لله عمي الاعلامي وائل الابراشي في زمة الله أرجوا الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

أزمة وائل الإبراشي الصحية

وترجع إصابة الإعلامي وائل الإبراشي إلى نهاية عام 2020، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث استمرت الإصابة بالفيروس معه منذ ذلك الوقت وحتى الآن وكان لها دور في إبعاده عن شاشة التليفزيون.

السيرة الذاتية لـ “وائل الإبراشي”

صحفي وإعلامي مصري، عمل في بداية حياته المهنية بمؤسسة روزا اليوسف، ثم جريدة صوت الأمة التي رأس تحريرها لفترة، استمر في تقديم برنامج «الحقيقة» على شاشة قناة «دريم» الفضائية لسنوات، قبل أن ينتقل إلى برنامج «العاشرة مساءً»، بديلاً عن الإعلامية «منى الشاذلي» التي رحلت عن القناة.

وفاة مها أبو عوف

توفيت الفنانة مها أبو عوف، الخميس الماضي، عن عمر يناهز 65 عامًا وذلك عقب تعرضها لأزمة صحية تسببت في دخولها إحدى المستشفيات التي لفظت أنفاسها الأخيرة بها.

ولدت مها أبو عوف في نوفمبر 1956, وهي شقيقة الفنان الراحل عزت أبو عوف والتي شاركت معه في فرقة "الفور إم", وهي أيضا زوجة الفنان الراحل عمر خورشيد.