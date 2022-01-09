رسمياً.. الأهلي يعلن إعارة محمود عبد المنعم «كهربا» لنادي هاتاي سبور التركي

/671408/رسميا-الأهلي-يعلن-إعارة-محمود-عبد-المنعم-كهربا-لنادي-هاتاي-سبور-التركي

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن انتقال محمود عبد المنعم "كهربا"، إلى نادي هاتاي سبور التركي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة بنية البيع.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقام توفيق بإنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية الخاصة بانتقال اللاعب إلى النادي التركي، كما قام كهربا بتمديد عقده مع الأهلي لمدة سنة إضافية دون أي شروط، مؤكدًا على ارتباطه بالنادي ورغبته الشديدة في خدمة الأهلي لأطول فترة ممكنة.

نادي هاتاي سبور

ويعتبر فريق هاتاي سبور التركي من أهم فرق الدوري هذا الموسم، ويتواجد في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري.

لعب فريق هاتاي سبور 19 مباراة في بطولة الدوري حتى الأن، وفاز الفريق في 10 مباريات وتعادل في 3 لقاءات والخسارة في 6 مبايرات.

سجل مهاجمو الفريق 27 هدف ودخل مرمى حارس المرمى 23 هدف بفارق أهداف 8 في المجموع الكلي.

موقف هاتاي سبور بالدوري التركي

ويتواجد الفريق حاليا في المركز الخامس ولديه من النقاط 32 نقطة ويبتعد بفارق 7 نقاط عن قونيا سبور صاحب المركز الثاني والذي لديه 39 نقطة.

ويلعب هاتاي سبور في المبراة القادمة بالدوري التركي أمام قاسم باسا المتواجد في مؤخرة جدول الترتيب.

وكانت آخر مباريات مباريات الفريق في الدوري التركي أمام جيرسونسيور في الجولة الـ 19 في الدوري التركي وفاز الفريق بهدف نظيف.

يعاني محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي من أزمة عدم اللعب مع المارد الأحمر خلال الفترة الأخيرة، بفرمان من بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.

وربما أيام اللاعب الأخيرة داخل النادي الأهلي أصبحت معدودة وبات الرحيل حتمياً بسبب الأزمات مع بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء.

وكان محمود كهربا رحل عن نادي الزمالك إلى البرتغال قبل موسمين من أجل العودة من جديد للأهلي وفاز بالعديد من البطولات ولكن لم يشارك بشكل أساسي في أغلب الأوقات، والأن الأمور تقترب من الرحيل إلى تركيا من أجل الهروب من شبح بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي.