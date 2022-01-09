/671409/وزير-الرياضة-يتابع-مع-سفير-مصر-بالكاميرون-أحوال-بعثة-المنتخب

حرص أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة منذ قليل على التواصل هاتفياً مع السفير مدحت المليجي، سفير مصر بالكاميرون، في ضوء متابعته لأحوال بعثة المنتخب المصري بمدينة جاروا الكاميرونية، و التي ستستضيف مباراتي الفراعنة أمام نيجيريا وغينيا بيساو ضمن منافسات بطولة الأمم الإفريقية ٢٠٢١م، وكذا الاطمئنان علي كافة الأمور الإدارية واللوجستية المتعلقة بأماكن تدريب المنتخب، وفندق إقامتهم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وفي سياق متصل، أجري وزير الرياضة اتصالاً هاتفياً مع جمال علام رئيس البعثة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم؛ للاطلاع علي نتائج المسحات الطبية التي أجريت اليوم للجهاز الفني واللاعبين، والاطمئنان علي استقرار أوضاع البعثة، والمضى في تنفيذ البرنامج التدريبي وفق ما هو مخطط له؛ استعداداً للظهور الأول للمنتخب بالبطولة الإفريقية في مباراته أمام نيجيريا بعد غد الثلاثاء.

مجموعة مصر بأمم أفريقيا

وأوقعت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، المنتخب المصرى فى المجموعة الرابعة بجانب منتخبات "نيجيريا والسودان وغينيا بيساو" ، ويستهل الفراعنة دور المجموعات بمواجهة نيجيريا ثم غينيا بيساو، ويختتم مواجهاته بلقاء المنتخب السودانى.

قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا 2021

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء، محمد حمدي

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، إبراهيم عادل

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجية"، رمضان صبحي، مروان حمدي

تفاصيل ملعب مباراة مصر أمام نيجيريا وغينيا بيساو بأمم أفريقيا 2021

يحتضن ستاد رومدى أدجيا في مدينة جاروا أولى مبرتي المنتخب الوطني في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويتسع ستاد رومدي أدجيا لـ ٣٠٠٠٠ الف متفرج، والتي سيشهد على لقائي منتخب مصر في أولى مباراتين له في البطولة بدور المجموعات أمام نيجيريا وغينيا بيساو.

ويدخل المنتخب الوطني بطولة امم أفريقيا 2021، وهو صاحب الصدارة على منتخبات القارة الإفريقية، برصيد 7 ألقاب، بفارق صاحب الأرض صاحب المركز الثاني برصيد 5 نسخ.