/671410/عبارة-فى-إمتحان-اللغة-العربية-أبكت-وائل-الابراشي-على-الهواء-فيديو

يُعد الاعلامى الراحل وائل الابراشي أحد أشهر الاعلاميين الذين شهادتهم الشاشة الاعلامية والصحفية فى تاريخ مصر الاعلامى، حيث وقع نبأ وفاته على حزن العديد من النجوم والاعلاميين، وعلى قلوب محبيه من الجماهير، تعرف على القصة التى أبكت وائل الابراشي أمام الشاشة الاعلامية.

دوت الخليج

قصة الطفل أسامة محمد

كان الطفل أسامة محمد طالب بالمرحلة الابتدائية، وسلطت عليه الاضواء بسبب عبارة كتبها فى موضوع تعبير عن الام، وكتب الطفل عبارة هزت مواقع التواصل الاجتماعى وهى : " ماتت أمي ومات معها كل شيء".

وسرد الإعلامي الراحل "وائل الإبراشي" قصة الطفل أسامة، وتحدث عن أوضاعه المعيشية الصعبة التي يعيشها، ووفاة والدته التي أثرت عليه، فى حلقة خاصة على قناة "دريم".

بكي وائل الابراشي على الهواء، بسب ماسأة الطفل أسامة محمد صاحب المقولة، لمعرفته إنه يعيش وأخوته الـ 9 مع والده المريض فى منزل "صفيح".

تحدث الابراشي عن الطفل الذي يعمل مع المزارعين فى جمع محصول الطماطم، لافتاً إلى أنه يتقاضى يومية تتراوح بين 10 جنيهات إلى 15 جنيها فقط، ويعطيها لوالده القعيد الذى يعانى من شلل نصفى، ولا يعمل، مؤكدا أنه ينام مع أخوته الـ9 على الأرض ولا يوجد كهرباء أو سرير يناموا عليه.

وفاة وائل الابراشي

توفى الاعلامى الراحل وائل الابراشي، مساء الاحد، عن عمر يناهز 58 عامًا متاثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، ويذكر أن نهاية 2020 شهدت خبر إصابة الاعلامى بفيروس كورونا المستجد، لكن مضاعفات الإصابة بالفيروس استمرت معه، وأبعدته عن الشاشة، ثم عاد الإبراشى لاستكمال العلاج فى المنزل فى شهر مارس 2021 بعد استقرار حالته بالمستشفى عقب 3 أشهر من العلاج.

السيرة الذاتية لـ “وائل الإبراشي ”

صحفي وإعلامي مصري، عمل في بداية حياته المهنية بمؤسسة روزا اليوسف، ثم جريدة صوت الأمة التي رأس تحريرها لفترة، استمر في تقديم برنامج «الحقيقة» على شاشة قناة "دريم" الفضائية لسنوات، قبل أن ينتقل إلى برنامج "العاشرة مساءً"، بديلاً عن الإعلامية "منى الشاذلي" التي رحلت عن القناة.

وفاة مها أبو عوف

توفيت الفنانة مها أبو عوف، الخميس الماضي، عن عمر يناهز 65 عامًا وذلك عقب تعرضها لأزمة صحية تسببت في دخولها إحدى المستشفيات التي لفظت أنفاسها الأخيرة بها.