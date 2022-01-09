خلود زهران تبكى على الهواء حزنا على وفاة الإبراشى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقالت خلود زهران، خلال برنامج "خبر اليوم" عبر فضائية "on" إن كل كلمات الرثاء لن تكفى بعد وفاة الإعلامى وائل الإبراشى، كلنا كنا فى انتظاره للعودة للشاشة، معقبة: "إنا لله وإنا إليه راجعون".
وأوضحت أنها عملت لمدة عام مع الإعلامى والإبراشى، مؤكدة أنه كان إنسان بشوش ومتواضع جدا وبسيط، متابعة: "كان بيقولى نفسى أرجع تانى ووحشنى الشغل".
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