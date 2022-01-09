هانى الناظر: رحم الله شهداء كورونا وآخرهم الصديق وائل الإبراشى

جدة - نرمين السيد - وكتب الناظر، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الأحد: "هذا الڤيروس اللعين بات يضرب شجرة الحياة بقسوة فتتساقط أوراقها الخضراء الواحدة تلو الآخرى". وتابع: "رحمة الله على شهداء كورونا جميعا وآخرهم الصديق المرحوم وائل الإبراشى، وندعو المولى عز وجل أن يخلص البشرية من هذا الوباء".

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