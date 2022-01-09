«حاجات بسيطة.. دعواتك».. شاهد آخر ما قاله الإبراشى عن مرضه قبل وفاته (صورة)

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جدة - نرمين السيد - وقال الإبراشى فى رسالته: "مدام نادية آسف للتأخير على الرد، وشكرا جدا بجد لاهتمامك، صاحبة مواقف كعادتك، أنا الحمد لله كويس، لسه فيه حاجات بسيطة عاوزه علاج طبيعى، وشوية وقت، دعواتك".
لترد نادية مصطفى: "اللهم لك الحمد حتى يرضى، والله أستعدتنى برد حضرتك، ربى يسعدك ويسعد كل حبايبك بتمام شفاءك، إن شاء الله هتبقى زى الفل، ربنا يطمنا على حضرتك".
وعقبت نادية مصطفى، على صورة المحادثة: "كنت فاكرة إن الخبر إشاعة، هو قالى إنه بقى كويس، لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يجعل معاناته فى مرضه فى ميزان حسناته ويرحمه ويسكنه فسيح جناته ويصبر أهله وكل حبايبه يارب، نسألكم الدعاء والفاتحة أثابكم الله".
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