جدة - نرمين السيد - وتوفى مساء اليوم الاعلامى الكبير وائل الإبراشى عن عمر ناهز 59 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. وقد ولد الإبراشى عام 1963 بمحافظة الدقهلية وتخرج فى كلية التجارة وعمل صحفيا بمؤسسة روزاليوسف ورأس تحرير جريدة صوت الأمة قبل أن يتجه للعمل التلفزيونى حيث قدم عدة برامج فى قنوات مختلفة كان آخرها القناة الأولى بالتلفزيون المصرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمسقط رأسه بالدقهلية.. تشييع جنازة الإعلامى وائل الإبراشى من مسجد الشربينى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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