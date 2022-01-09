دار الإفتاء: الشماتة فى الموت ليست من صفات المؤمنين

جدة - نرمين السيد - أكدت دار الإفتاء، أن تعليق بعض شباب السوشيال ميديا على مصائر العباد الذين انتقلوا إلى رحمة الله تعالى ليس من صفات المؤمنين، ولا من سمات ذوى الأخلاق الكريمة، ويزيد الأمر بعدًا عن كل نبل وكل فضيلة أن تُشْتَمَّ فى التعليق رائحة الشماتة وتمنى العذاب لمن مات، فهذا الخُلق المذموم على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.





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