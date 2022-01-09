إعارة كهربا إلى نادي هاتاي سبور التركي لمدة 6 أشهر

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن انتقال محمود عبد المنعم «كهربا»، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي هاتاي سبور التركي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة بنية البيع.
وقام توفيق بإنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية الخاصة بانتقال اللاعب إلى النادي التركي، كما قام كهربا بتمديد عقده مع الأهلي لمدة سنة إضافية دون أي شروط، مؤكدًا على ارتباطه بالنادي ورغبته الشديدة في خدمة الأهلي لأطول فترة ممكنة.
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