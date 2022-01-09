نقيب الصحفيين ناعيا وائل الابراشي: خاض معارك صحفية من أجل الوطن

نعي نقيب الصحفيين ضياء رشوان الاعلامي والكاتب الصحفي وائل الابراشي علي صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك قائلا: بمزيد من الحزن والاسي أنعي الصديق والكاتب الصحفى الكبير الأستاذ وائل الابراشي الذي وافته المنية مساء اليوم . وأكد أن الفقيد من أكبر الكتاب الصحفيين الذين خاضوا معارك صحفية من أجل البلاد وأسس مدرسة صحفية وتتلمذ على يده الكثير من الصحفيين وهم الآن في مقدمة الصفوف الصحفية. مضيفا :إذ ننعي الفقيد نتقدم بخالص العزاء والمواساة للزملاء أعضاء الجمعية العمومية في مصابهم الجلل . داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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