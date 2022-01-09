نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلقة الشيخ محمود شعبان مع وائل الابراشى النارية انتهت بحبسه.. تتصدر الترند في المقال التالي

عمر شويل - جدة حلقة الشيخ محمود شعبان مع وائل الابراشى النارية أبرز لقاء يتداوله الجمهور حاليًا من تاريخ الإعلامي وائل الإبراشي. لاسيما أن تفاصيل حلقة الشيخ محمود شعبان مع وائل الابراشي نارية ومثيرة للجدل. فضلا عن أن هناك من يستاءل عن الشيخ محمود شعبان وسبب حبسه الذي تصدر “الترند” بجانب خبر وفاة وائل الإبراشي عن عمر يناهز 58 سنة بعد صراع مع المرض ونتائج مضاعفات فيروس كورونا.

حلقة الشيخ محمود شعبان مع وائل الابراشى

عادت حلقة الشيخ محمود شعبان مع وائل الابراشي على الساحة الإعلامية من جديد يتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي ويتحدثون عن تفاصيلها وتصريحات الشيخ محمود شعبان مع وائل الابراشي التى انتهت بحبسه عقب الحلقة.

من هو الشيخ محمود شعبان؟

استاذ البلاغه والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية، وكان ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين ولفكرهم. وحضر حلقة كضيف مع الإعلامي وائل الابراشي خلال برنامج ” العاشرة مساء” الذي كان يقدمه الراحل. وإذا بالشيخ محمود شعبان يخرج حقيبته على الهواء بعد تصريحاته استعدادًا للقبض عليه.

تفاصيل حلقة الشيخ محمود شعبان مع وائل الابراشى

جاء حلقة الشيخ محمود شعبان مع وائل الإبراشى على جزئين وبعد تصريحاته النارية على الهواء حصل الآتي:

دخل «الابراشي» في نوبه ضحك، وقال لـ«شعبان»: «ايه اللي جبته معاك ده، وري للمشاهدين كده». وردّ قائلاً: «اهلا وسهلًا بيك، الشنطه دي بركاتك، واللي عايز يجي يخدني انا مستعد للاعتقال في اي وقت، وانا حاططتها في الشقه ورا الباب عشان ميجيش الامن يفزع ويكسر البيت». شهدت تجاذبات ومشادات بينهما، انتهت بمغادرة الشيخ المشهور بمقولة “هاتولي راجل” من الاستوديو، حيث قال للابراشي :”حاول تمثّل أنك تستمع للرأي الآخر، وأقسم بالله لم يجرِ ورائي العمال في المسجد على الإطلاق، وأنا أرفض أي مداخلات هاتفية أو ضيوف وهذا اشترطته في البرنامج وهذا حقي في الدفاع عن نفسي”، فرد عليه الإبراشي قائلاً: “هل تساوي البذاءات بالدعوة للدم والقتل، أنت مَن تمثّل، واستعراضي وبهلواني، وتوقف عن وصم الجميع وكل مَن يختلف معك، وخلينا نواجه الحجة بالحجة” ورد شعبان حديثه: “بالنصّ قلت نستنكر الدماء التي أريقت في سيناء، وقتل الجنود حرام، ومَن قتلهم قاتل يسأل، ونستنكر الدماء التي تراق في الزنازين والشوارع، والميادين، ما يعني أنني استنكرت الاعتداء على الجنود والاعتداء بغير حق على أي مسلم بغير حقّ، وقلت بالنص لا تكن بعين واحدة وتستنكر هذه الدماء وتدع هذه الدماء، وأتساءل هنا أين التحريض على العنف؟”.

الافتاء تعلق على الحكم عن مصائر العباد

بعد وفاة الإعلامي وائل الإبراشي تصدر خبر وفاته “التريند” بالتعليقات بين الأدعية له وبين الحكم عنه. فعلى الفور ردت دار الإفتاء المصرية بفتوى عامة بشأن الحكم على مصائر العباد من البشر. قائلة الآتي:

وفاة الإعلامي وائل الإبراشي

توفي الإعلامي وائل الإبراشي مساء يوم 9 يناير 2022 نتيجة إصابته بفيروس كورونا ومضاعفاتها التى استمرت على مدار أكثر من سنة ونصف. وتصدر سبب وفاة وائل الإبراشي اهتمامات الجمهور خاصة أنه بعد تعافيه من فيروس كورونا كان أثرها عليه الإصابة بتليف رئوي وظل يعاني منه لمدة 380 يوم بين المستشفي والرعاية المركزة والبيت حتى جاءت وفاته المنية منذ قليل.