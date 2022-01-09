/671416/المفتي-الشامتون-في-وفاة-الإبراشي-سفهاء-قلوبهم-أشد-قسوة-من-الحجارة

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إنه في خضم الجائحة نفقد يوما بعد يوم شخصية عامة.

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وأضاف في منشور له على صفحته الرسمية ب"فيسبوك"، ما زلنا في خضم هذه الجائحة نفقد يومًا بعد يوم شخصية عامة، تغادرنا أجسادهم وتسكن تراب الوطن ليشكلوا تاريخه بعد أن كانوا جزءًا من تضاريسه، فعلى الراحلين السلام"

المفتي: الشامتون في وفاة الإبراشي سفهاء قلوبهم أشد قسوة من الحجارة

وتابع:"نسأل الله لموتانا الرحمة والمغفرة، كما نسأله ألا يؤاخذنا بما يفعل السفهاء الشامتون في الموت، الذين قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة، اللهم استرنا ولا تخزنا، ولا تفتنا ولا تفتن بنا، ونسألك يا ربنا حسن الختام".

يأتي ذلك بعد ساعات من وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، مساء الأحد، عن عمر ناهز ٥٩ عاما.

وتوفي منذ ساعات الإعلامي وائل الإبراشي اليوم الأحد، بعد معاناة طويلة من مضاعفات فيروس كورونا، فقد على اثرها الحياة.

وترجع اصابة الإعلامي وائل الإبراشي في نهاية عام 2020 وذلك بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث استمرت الإصابة بالفيروس معه منذ ذلك الوقت وحتى الآن وكان لها دور في ابعاده عن الشاشات.

صحفي وإعلامي مصري، عمل في بداية حياته المهنية بمؤسسة روزا اليوسف، ثم جريدة صوت الأمة التي رأس تحريرها لفترة. استمر في تقديم برنامج (الحقيقة) على شاشة قناة (دريم) الفضائية لسنوات، قبل أن ينتقل إلى برنامج (العاشرة مساءً)، بديلاً عن الإعلامية (منى الشاذلي) التي رحلت عن القناة.

تجدر الأشارة أيضا إلى وفاة الفنانة مها أبو عوف الاسبوع الماضي بعد صراع مع مرض السرطان، وذلك أثناء تواجدها داخد إحدى المستشفيات الكبرى.

وفاة مها أبو عوف

وكانت الفنانة مها أبو عوف تعاني من مرض السرطان على مدار الفترة الماضية، حيث أصيبت بالتهاب رئوى حاد ونقلت على آثره مؤخرًا للعناية المركزة، حتى رحلت عن عالمنا.

أخر أعمال مها أبو عوف

يشار إلى أن أخر أعمال الفنانة مها أبو عوف كان من مسلسل الحرير المخملى، والذى عرض خلال الأشهر القليلة الماضية، من بطولة مصطفى فهمى، داليا مصطفى، أحمد وفيق، مها أبوعوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامى مغاورى، طارق صبرى، والعمل مأخوذ عن رواية الحرير المخملى لأميمة عزالدين، إشراف على الكتابة أمين جمال، سيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادى أسعد، وحمدى التايه، وإخراج أحمد حسن.