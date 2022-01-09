/671418/الهيئة-العامة-للاستعلامات-ترصد-اهتمام-وسائل-الإعلام-الدولية-بمنتدي-شباب-العالم

خلال متابعتها للدور المنوط بها قامت الهيئة العامة للاستعلامات برصد اهتمام وسائل الإعلام الدولي بانطلاق النسخة الرابعة من منتدي شباب العالم، والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 10 إلي 13 ينار الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحضور العديد القيادات وزعماء العالم، فضلا عن وجود وفود وزارية رفيعة المستوي، وعدد لفيف من شباب 196 دولة حول العالم.

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إدارة المنتدي تحرص علي اتخاذ الاستعدادات التنظيمية الخاصة بالإجراءات الوقائية

فيما أكدت الهيئة، في النشرة الصادرة عنها، أن انطلاق المنتدي يأتي بعد تأجيل نسخة العام الماضي بسبب جائحة كورونا، فيما شددت إدارة المنتدي علي الحرص لاتخاذ كافة الاستعدادات والأمور التنظيمية خاصة الإجراءات الوقائية، لتهيئة الأجواء لإدارة حوار بين بين القيادات والشباب بعضها البعض، وطرح الرؤي لتحقيق التنمية المستدامة علي كافة الجهات.

الإعلام العربي أبرز مشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس

وأوضحت الهيئة العامة للاستعلامات، أنها أعدت تقريرا بشأن تناول الإعلام الدولي للنسخة الرابعة من منتدي شباب العالم، قبل انطلاقه غدا الإثنين 10 يناير الجاري،، متابعة أن الإعلام العربي أبرز مشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزارء العراقي مصطفي الكاظمي في جلسات المنتدي.

الإعلام العربي تناول تصريحات وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج

وتابع، أن الإعلام العربي تناول تصريحات وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، خلال ورش العمل، بأن منتدي شباب العالم هو أكبر تجمع شبابي دولي، وهو بمثابة فرصة لتعزيزمبدأ تمكين الشباب والتعرف بما قدمته مصر علي مدار السنوات الماضية للتوجه نحو المستقبل، لافتا إلي أنه:"عرض لإعلان إدارة منتدى شباب العالم إطلاق منصة المنتدى الافتراضية، لإتاحة الفرصة لمشاركة جميع من لم يتمكنوا من الحضور للنسخة الحاليةومن جانبه غهتم الإعلام الأفريقي برحلات وصول الوفود من الشباب للمشاركة بالمنتدى،ممثلين من 196 دولة منكافة قارات العالم، في الوقت نفسه سلط الإعلام الأوروبي الناطق باللغة العربية علي مشاركة وفد رفيع المستوي من الدولة قطر للمرة الأولي في تلك المنتدي العالمي، إلي جانب تنظيم وزارة السياحة والآثار المصرية معرض أثري علي هامش المنتدي بمتحف شرم الشيخ"مؤقت" عن "رحلة العائلة المقدسة".