/671412/كأس-أمم-أفريقيا-الرأس-الأخضر-يفوز-على-إثيوبيا-بهدف-نظيف

حقق منتخب الرأس الأخضر الفوز على نظيره إثيوبيا بنتيجة 1/0 على الملعب "الأوليمبي"، ضمن لقاء الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وظهر لاعبو الرأس الأخضل بشكل جيد خلال اللقاء وأستطاعوا أن يهددوا مرمى إثيوبيا، بينما لم يطهر المنخبي الإثيوبي بشكل جيد خلال المباراة.

وأحرز ياريد بيلاي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 12، ليحسم لمنتخبه أول 3 نقاط ليتساوى مع منتخب الكاميرون الذي فاز على بوركينا فاسو بنتيجة 2/1.

وجاء تشكيل الرأس الأخضر الرسمي للمباراة:

حراسة المرمى: ماركيو روسا

خط الدفاع: ستيفان فورتيس، روبرتو لوبيز، يانيكي تافاريس، حفري فورتيس

خط الوسط: نونو بورجاس، كيني روشا سانتوس، دايلان تافاريس

خط الهجوم: غاري مينديز، جوليو تافاريس، جاميرو جورجي

وفيما يلي تشكيل إثيوبيا للمباراة:

حراسة المرمى: تكليماريام شانكو

خط الدفاع: سليمان حامد، أسشالو تاميني، ياريد بايه، رمضان يوسف

خط الوسط: مسعود محمد، أمانويل يوهانيس، سورافيل داجناشيو

خط الهجوم: أمانويل جيبريميكاييل، جيتانيه جيبيتو، أبو بكر ناصر

كأس أمم أفريقيا: أزمة في المغرب 15 حالة كورونا تثير الرعب بالمعسكر

أشارت عدة تقارير لوجود 15 حالة كورونا بمسكر منتخب المغرب، قبل لعب أول مبارياته بكأس أمم أفريقيا غداً غانا، في لقاء قوي.

ووفقاً لموقع البطولة المغربي أكد أنه أرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا داخل منتخب المغرب إلى 15 حالة، بين لاعبين وأفراد من الجهاز الفني والإداري.

وأصبحت بعثة المغرب في حالة ذعر بسبب تفشي الفيروس داخل المعسكر، خوفاً من زيادة الأعداد قبل اللقاء الهام غداً.

ويقع منتخب المغرب في المجموعة الثالثة مع كلاً من جزر القمر والجابون وغانا.

إصابة بدر بانون بكورونا

وكان بدر بانون قد تعرض للإصابة بـ فيروس كورونا، خلال الأيام الماضية، إلا أن الاتحاد المغربي أعلن تعافي لاعب الأهلي وسفره في طائرة خاصة إلى الكاميرون يوم الخميس الماضي.

كما شهدت الحصة التدريبية الأخيرة استعدادا لمباراة البلاكستارز، مشاركة منير الحدادي، الذي جاء تحليله سلبيا بعدما كانت النتيجة أمس السبت إيجابية من فيروس كورونا.

قائمة المنتخب المغربي

في حراسة المرمى: ياسين بونو، منير الكجوي المحمدي، أنس الزنيتي.

في خط الدفاع: أشرف حكيمي، سفيان علاكوش، سفيان الكرواني، آدم ماسينا، رومان سايس، سامي مايي، نايف أكرد، سفيان شاكلة.

في خط الوسط: أيمن برقوق، سفيان أمرابط، فيصل فجر، عز الدين أوناهي، إلياس شاعر، عمران لوزا، سليم أملاح.

في خط الهجوم: منير حدادي، زكرياء بوخلال، عبد الصمد الزلزولي، سفيان بوفال، ريان مايي، يوسف النصيري، أيوب الكعبي.